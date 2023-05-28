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Haberler Magazin Gerçek bir aşk adamı Mauro Icardi! Geçen sefer çıplak paylaşmıştı! Galatasaraylı yıldızdan kendisini terk eden eşi Wanda Nara'ya jest üstü jest

Gerçek bir aşk adamı Mauro Icardi! Geçen sefer çıplak paylaşmıştı! Galatasaraylı yıldızdan kendisini terk eden eşi Wanda Nara'ya jest üstü jest

Galatasaraylı Mauro Icardi'ye ihanet ettiği iddia edilen ardından dudak dudağa görüntüleriyle gündeme gelen Wanda Nara'nın yeni sevgilisinin L-Gante olduğu iddia edilmişti. Sonrasında tekrar barışan kısa süre tekrar küsüp yeniden barışan ünlü çiftin şu sıralarda da arası açık. Arjantin basınına göre ise nedeni Icardi'nin çapkınlığı. Ancak son paylaşımlara bakılırsa çift yeniden arasını düzeltme aşamasında. İşte detaylar...

28.05.2023 10:44 - Son Güncelleme: 28.05.2023 10:44
Gerçek bir aşk adamı Mauro Icardi! Geçen sefer çıplak paylaşmıştı! Galatasaraylı yıldızdan kendisini terk eden eşi Wanda Nara’ya jest üstü jest

Mauro Icardi'den "Aşk adamı" lakabını hak eden hareketler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gerçek bir aşk adamı Mauro Icardi! Geçen sefer çıplak paylaşmıştı! Galatasaraylı yıldızdan kendisini terk eden eşi Wanda Nara’ya jest üstü jest

Bir dargın bir barışık yürüttükleri ilişkileri gündemden düşmeyen Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın bir süredir arası açık. Arjantin basınına göre ise bunun nedeni Icardi'nin çapkınlığı ve sonrasın Nara'nın Icardi'yi terk etmesi.

Gerçek bir aşk adamı Mauro Icardi! Geçen sefer çıplak paylaşmıştı! Galatasaraylı yıldızdan kendisini terk eden eşi Wanda Nara’ya jest üstü jest

Nara konu hakkında Arjantin basınına şu şekilde konuşmuştu:

Kızlarsız 2 haftadan fazla kalmayacağım. Yakında gelecekler. Başka bir ilişki de düşünmüyorum. Tek başıma iyiyim, sessizlik iyi.

Gerçek bir aşk adamı Mauro Icardi! Geçen sefer çıplak paylaşmıştı! Galatasaraylı yıldızdan kendisini terk eden eşi Wanda Nara’ya jest üstü jest

Arjantin basınından America TV'nin haberine göre ise; Icardi-Nara çifti arasında yaşanan yeni tartışma sonrası yıldız futbolcunun çocuklarını bırakmak istemedi. Nara çocuklarını Arjantin'deki MasterChef programı için ülkesine götürmek istese de Icardi'den onay çıkmadı.

Gerçek bir aşk adamı Mauro Icardi! Geçen sefer çıplak paylaşmıştı! Galatasaraylı yıldızdan kendisini terk eden eşi Wanda Nara’ya jest üstü jest

America TV sunucusu Guido Zaffora, "Mauro kızlarının Türkiye'den ayrılmasına izin vermiyor. Wanda çok kötü durumda ve her gün ağlıyor." ifadelerini kullandı.

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