Gerçek bir aşk adamı Mauro Icardi! Geçen sefer çıplak paylaşmıştı! Galatasaraylı yıldızdan kendisini terk eden eşi Wanda Nara’ya jest üstü jest

Bir dargın bir barışık yürüttükleri ilişkileri gündemden düşmeyen Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın bir süredir arası açık. Arjantin basınına göre ise bunun nedeni Icardi'nin çapkınlığı ve sonrasın Nara'nın Icardi'yi terk etmesi.