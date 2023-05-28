Gerçek bir aşk adamı Mauro Icardi! Geçen sefer çıplak paylaşmıştı! Galatasaraylı yıldızdan kendisini terk eden eşi Wanda Nara'ya jest üstü jest
Galatasaraylı Mauro Icardi'ye ihanet ettiği iddia edilen ardından dudak dudağa görüntüleriyle gündeme gelen Wanda Nara'nın yeni sevgilisinin L-Gante olduğu iddia edilmişti. Sonrasında tekrar barışan kısa süre tekrar küsüp yeniden barışan ünlü çiftin şu sıralarda da arası açık. Arjantin basınına göre ise nedeni Icardi'nin çapkınlığı. Ancak son paylaşımlara bakılırsa çift yeniden arasını düzeltme aşamasında. İşte detaylar...
28.05.2023 10:44 - Son Güncelleme: 28.05.2023 10:44
Bir dargın bir barışık yürüttükleri ilişkileri gündemden düşmeyen Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın bir süredir arası açık. Arjantin basınına göre ise bunun nedeni Icardi'nin çapkınlığı ve sonrasın Nara'nın Icardi'yi terk etmesi.