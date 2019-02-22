Gerçek adını duyan şaşıp kalıyor! İşte Aslı Enver'in gerçek ismi! Ünlülerin gerçek isimleri...

Aslı Enver, Murat Boz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor. Aslı Enver, gerek oyunculuğuyla gerek yaşadığı hayatla internette hayranları tarafından araştırılıyor. Peki adından sık sık söz ettiren Aslı Enver'in gerçek ismini biliyor musunuz? Barcelona'ya giderken havalimanından paylaştığı uçak biletinin fotoğrafıyla gerçek adı ortaya çıkmıştı. İşte Aslı Enver'in ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...

22.02.2019 22:22 - Son Güncelleme: 22.02.2019 22:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





