Gerçek 21 yıl sonra ortaya çıktı! Prenses Lady Diana hamile miydi?
Ünlü patologun açıklamaları sevenlerini kahretti. Dünyanın en ünlü adli patologlarından biri olan Shepherd, 23 binden fazla vakayı inceledi. Prenses Diana'nın 1997'de ölümüne neden olan trafik kazası sonrası cesedini inceleyen adli patalog Dr. Richard Shepherd yıllar sonra ilk kez konuştu. Lady Diana hamile miydi? Kaza anında Prenses Diana'nın hamile olup olmadığı hakkında gerçekleri anlattı...
30 Eylül 2018 Pazar, 15:41:41 Güncelleme: 12:28:29
Gerçek 21 yıl sonra ortaya çıktı! Prenses Lady Diana hamile miydi?
Gerçek 21 yıl sonra ortaya çıktı! Prenses Lady Diana hamile miydi?
Gerçek 21 yıl sonra ortaya çıktı! Prenses Lady Diana hamile miydi?
Gerçek 21 yıl sonra ortaya çıktı! Prenses Lady Diana hamile miydi?
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