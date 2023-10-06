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Gerçeği öğrenen Gupse Özay "Kartlar yeniden dağılacak" dedi açıkladı! Yıllar sonra ortaya çıktı sosyal medyada duyurdu eşi Barış Arduç...

2014'te birlikte oynadıkları 'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020 yılında dünyaevine girdi. Çift, geçen Eylül ayında ise Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Şimdilerde yeni filmi için çalışmalarını sürdüren Gupse Özay'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırdı. İşte haberin detayları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ekim 2023, 09:15 Güncelleme 14 Ekim 2023, 13:35
Gerçeği öğrenen Gupse Özay Kartlar yeniden dağılacak dedi açıkladı! Yıllar sonra ortaya çıktı sosyal medyada duyurdu eşi Barış Arduç... 1

"Deliha" filminin setinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020'de Çeşme'de nikah masasına oturmuştu.

Gerçeği öğrenen Gupse Özay Kartlar yeniden dağılacak dedi açıkladı! Yıllar sonra ortaya çıktı sosyal medyada duyurdu eşi Barış Arduç... 2

"KENDİMİZ GİBİ DAVRANIP EĞLENİYORUZ"
Barış Arduç, bir röportajında şu ifadeleri kullandı: "Arkadaştık. Film bittikten kısa süre sonra aramızdaki muhabbet çok güzel gitti. İkimizde gülmeyi seviyoruz. Çok mutluyuz. Kendimiz gibi davranıp çok eğleniyoruz. Komik insanı herkes sever. Hayat o kadar da ciddiye alınacak bir hikaye değil. Hiç süslü laflarımız yok. Birbirimize adlarımızla hitap ederiz. Düzen ve istikrar benim için her zaman daha makbul"

Gerçeği öğrenen Gupse Özay Kartlar yeniden dağılacak dedi açıkladı! Yıllar sonra ortaya çıktı sosyal medyada duyurdu eşi Barış Arduç... 3

JAN ASYA 1 YAŞINDA

Özay ile Arduç, 9 Eylül 2022'de de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı.

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