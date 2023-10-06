Gerçeği öğrenen Gupse Özay "Kartlar yeniden dağılacak" dedi açıkladı! Yıllar sonra ortaya çıktı sosyal medyada duyurdu eşi Barış Arduç...

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"KENDİMİZ GİBİ DAVRANIP EĞLENİYORUZ"

Barış Arduç, bir röportajında şu ifadeleri kullandı: "Arkadaştık. Film bittikten kısa süre sonra aramızdaki muhabbet çok güzel gitti. İkimizde gülmeyi seviyoruz. Çok mutluyuz. Kendimiz gibi davranıp çok eğleniyoruz. Komik insanı herkes sever. Hayat o kadar da ciddiye alınacak bir hikaye değil. Hiç süslü laflarımız yok. Birbirimize adlarımızla hitap ederiz. Düzen ve istikrar benim için her zaman daha makbul"