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Haberler Magazin Gerard Pique sırtından vurmuştu! Shakira 'aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim' dedi itirafıyla kahretti: "Yuvam dağılıyordu..."

Gerard Pique sırtından vurmuştu! Shakira 'aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim' dedi itirafıyla kahretti: "Yuvam dağılıyordu..."

Gerard Pique sırtından vurmuştu! Shakira 'aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim' dedi itirafıyla kahretti. Yıllarca birliktelik yaşayan Shakira ile Gerard Pique'nin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Eski Barcelonalı, Shakira'yı Clara Chia ile aldatmış sonrasında ise Shakira ve Pique'nin dünyanın gözü önünde atışmaları başlamıştı. Hemen akabinde İspanyol basını Chia'nın, Pique'yi, Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola ile aldattığını yazınca işler iyice garip noktaya gelmişti. Özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen ikiliden Shakira ihaneti öğrendiği anı anlattı.

27.06.2023 13:49 - Son Güncelleme: 27.06.2023 13:49
Gerard Pique sırtından vurmuştu! Shakira ’aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim’ dedi itirafıyla kahretti: Yuvam dağılıyordu...

"YUVAM DAĞILIYORDU..."

Gerard Pique sırtından vurmuştu! Shakira 'aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim' dedi itirafıyla kahretti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gerard Pique sırtından vurmuştu! Shakira ’aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim’ dedi itirafıyla kahretti: Yuvam dağılıyordu...

Dünya futbolunun en ünlü isimlerinden biri olan Gerard Pique ile müzik dünyasının efsane ismi Shakira'nın ilişkisinde yaşanan problemler manşetlerden aylarca düşmedi. Çiftin yıllardır süren ilişkisi ihanet yüzünden sarsıldı.

Gerard Pique sırtından vurmuştu! Shakira ’aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim’ dedi itirafıyla kahretti: Yuvam dağılıyordu...

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Shakira, aldatıldığını babası William Mebarak Chadid (91) yoğun bakımdayken öğrendiğini itiraf etti. 46 yaşındaki şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Babam düşerek ağır bir şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Her şey bir anda oldu. Yuvam dağılıyordu ve basın aracılığıyla babam yoğun bakımdayken ihanete uğradığımı öğreniyordum."

Gerard Pique sırtından vurmuştu! Shakira ’aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim’ dedi itirafıyla kahretti: Yuvam dağılıyordu...

Yaşadığı zorlukları atlatamayacağını düşündüğünü söyleyen ünlü isim, "Hayatımda en çok sevdiğim adam ve en iyi arkadaşım olan adam; yani babam, ona en çok ihtiyaç duyduğum anda beni terk ediyordu. Ne onunla konuşabiliyordum ne de olup bitenlerle ilgili tavsiye alabiliyordum" şeklinde konuştu.

Gerard Pique sırtından vurmuştu! Shakira ’aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim’ dedi itirafıyla kahretti: Yuvam dağılıyordu...

"DİRENCİN NE DEMEK OLDUĞUNUN EN BÜYÜK ÖRNEĞİ"

Shakira, sözlerine; "Babam bir COVID, iki kaza, bir zatürre ve beş ameliyatın üstesinden geldi; üstelik bunların hepsi 91 yaşındayken, altı aydan kısa bir süre içinde yaşadı. Babam direncin ne demek olduğunun en büyük örneği ve annem de gece gündüz onun yanında oldu. Annem ve babam umarım çocuklarım için sevginin, ilişkilerde sabrın, mutlak bağlılığın ve yaşama sevincinin rol modelleri olurlar" şeklinde devam etti.

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