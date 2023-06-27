Gerard Pique sırtından vurmuştu! Shakira 'aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim' dedi itirafıyla kahretti: "Yuvam dağılıyordu..."
Gerard Pique sırtından vurmuştu! Shakira 'aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim' dedi itirafıyla kahretti. Yıllarca birliktelik yaşayan Shakira ile Gerard Pique'nin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Eski Barcelonalı, Shakira'yı Clara Chia ile aldatmış sonrasında ise Shakira ve Pique'nin dünyanın gözü önünde atışmaları başlamıştı. Hemen akabinde İspanyol basını Chia'nın, Pique'yi, Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola ile aldattığını yazınca işler iyice garip noktaya gelmişti. Özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen ikiliden Shakira ihaneti öğrendiği anı anlattı.
"YUVAM DAĞILIYORDU..."
Gerard Pique sırtından vurmuştu! Shakira 'aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim' dedi itirafıyla kahretti.
Dünya futbolunun en ünlü isimlerinden biri olan Gerard Pique ile müzik dünyasının efsane ismi Shakira'nın ilişkisinde yaşanan problemler manşetlerden aylarca düşmedi. Çiftin yıllardır süren ilişkisi ihanet yüzünden sarsıldı.
"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"
Shakira, aldatıldığını babası William Mebarak Chadid (91) yoğun bakımdayken öğrendiğini itiraf etti. 46 yaşındaki şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Babam düşerek ağır bir şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Her şey bir anda oldu. Yuvam dağılıyordu ve basın aracılığıyla babam yoğun bakımdayken ihanete uğradığımı öğreniyordum."
"DİRENCİN NE DEMEK OLDUĞUNUN EN BÜYÜK ÖRNEĞİ"
Shakira, sözlerine; "Babam bir COVID, iki kaza, bir zatürre ve beş ameliyatın üstesinden geldi; üstelik bunların hepsi 91 yaşındayken, altı aydan kısa bir süre içinde yaşadı. Babam direncin ne demek olduğunun en büyük örneği ve annem de gece gündüz onun yanında oldu. Annem ve babam umarım çocuklarım için sevginin, ilişkilerde sabrın, mutlak bağlılığın ve yaşama sevincinin rol modelleri olurlar" şeklinde devam etti.