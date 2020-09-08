Gerard Pique ile aşk yaşayan Shakira tasarladığı bikiniyi kendi üzerinde tanıttı! 'Kim der 43 yaşında...'

Dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique ile 2010 yılından bu yana aşk yaşayan Shakira'nın Sasha Pique Mebarak ve Milan Pique Mebarak isimlerinde iki çocuğu bulunuyor. Yaz için leylak rengi bir bikini tasarlayan Latin şarkıcı, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarıyla dikkat çekti. İşte 43 yaşındaki Shakira ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden kareler...