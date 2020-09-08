Gerard Pique ile aşk yaşayan Shakira tasarladığı bikiniyi kendi üzerinde tanıttı! 'Kim der 43 yaşında...'
Shakira'nın tasarladığı bikini sosyal medya gündeminde... Yaz için leylak rengi bir bikini tasarlayan Latin şarkıcı, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. 43 yaşındaki Sharika'nın bikinili fotoğrafını görenler, Latin yıldıza beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Shakira kendi tasarımlarını, "Bu, tasarladığım yeni bikinim. Yaz için her zaman kendi tasarımımı yaratmam gerekiyor" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Sharika ve ünlülrin 2020 yaz tatilinden görüntüler...
08.09.2020 16:32
- Son Güncelleme: 08.09.2020 17:02
Dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique ile 2010 yılından bu yana aşk yaşayan Shakira'nın Sasha Pique Mebarak ve Milan Pique Mebarak isimlerinde iki çocuğu bulunuyor. Yaz için leylak rengi bir bikini tasarlayan Latin şarkıcı, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarıyla dikkat çekti. İşte 43 yaşındaki Shakira ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden kareler...
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