Gençlik iksirini bulan Pınar Altuğ mini şortuyla 'benim' diyene meydan okudu! Yogaya merak salan Pınar Altuğ her geçen gün...
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile günlük hayatlarından kesitleri hiç sakınmadan takipçileri ile paylaşan Pınar Altuğ oldukça ilgi görüyor.
Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem rolünden sonra ekranlarda göremediğimiz ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bir YouTube programına yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşmüştü.
Yaklaşık 14 yıllık eşi Yağmur Atacan'la ilgili konuşan Altuğ, "Güzel bir kadın gördüğümde kocama gösteririm." demişti. . Ayrıca kendisinin de baktığını söyleyen Altuğ konuşmasına, "Bakılacak bir şeyse bakılır. Zaten bakılsın diye açılıyor" ifadelerini de eklemişti.
FİT PINAR
2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafta fit vücuduyla kendine hayran bırakmıştı.