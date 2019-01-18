Gençliğinde çok konuşulan Yalçın Dümer'in babası bakın kim çıktı! Ünlülerin babaları
Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Yalçın Dümer daha sonra kayıplara karışan isimlerden biri olmuştu. Ortalardan kaybolan Yalçın Dümer, bir televizyon programına katılınca yeniden gündeme geldi ve en çok kim olduğu araştırılan isimlerden biri oldu. Uzunca süredir ekranlarda görülmeyen Yalçın Dümer, çok ünlü bir oyuncunun oğlu. Bakın Yalçın Dümer'in babası kimmiş.
18 Ocak 2019 Cuma, 14:38:19 Güncelleme: 15:10:57
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