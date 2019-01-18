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Gençliğinde çok konuşulan Yalçın Dümer'in babası bakın kim çıktı! Ünlülerin babaları

Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Yalçın Dümer daha sonra kayıplara karışan isimlerden biri olmuştu. Ortalardan kaybolan Yalçın Dümer, bir televizyon programına katılınca yeniden gündeme geldi ve en çok kim olduğu araştırılan isimlerden biri oldu. Uzunca süredir ekranlarda görülmeyen Yalçın Dümer, çok ünlü bir oyuncunun oğlu. Bakın Yalçın Dümer'in babası kimmiş.

18 Ocak 2019 Cuma, 14:38:19 Güncelleme: 15:10:57
Gençliğinde çok konuşulan Yalçın Dümer'in babası bakın kim çıktı! Ünlülerin babaları

Oyuncu Yalçın Dümer yaptığı açıklamalar sonrası en çok merak edilen isimlerden biri oldu.

Gençliğinde çok konuşulan Yalçın Dümer'in babası bakın kim çıktı! Ünlülerin babaları

Bir döneme damga vuran Yalçın Dümer daha sonra ortadan kaybolmuştu. Yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme gelen Yalçın Dümer'in babası bakın kim çıktı.

Gençliğinde çok konuşulan Yalçın Dümer'in babası bakın kim çıktı! Ünlülerin babaları

Yalçın Dümer, en az kendisi kadar ünlü oyuncu Ekrem Dümer'in oğlu...

Gençliğinde çok konuşulan Yalçın Dümer'in babası bakın kim çıktı! Ünlülerin babaları

EKREM-YALÇIN DÜMER
Bir dönem Yeşilçam'ın önemli isimlerinden olan Ekrem Dümer'in oğlu Yalçın Dümer...

Gençliğinde çok konuşulan Yalçın Dümer'in babası bakın kim çıktı! Ünlülerin babaları
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