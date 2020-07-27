Haberler Galeri Magazin Gençliğim Eyvah'ın Zekeriya'sı Levent Ülgen'in eşi Ziynet Şafak güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Levent Ülgen'in eşi...

Gençliğim Eyvah'ın Zekeriya'sı Levent Ülgen'in eşi Ziynet Şafak güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Levent Ülgen'in eşi...

İzleyici karşısına çıktığı günden bu yana Gençliğim Eyvah, ekranların sevilen yapımlarından biri hali. Kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Ekin Mert Daymaz, Elif Doğan, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Beyti Engin gibi isimleri bulunduran Gençliğim Eyvah yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Levent Ülgen . Gençliğim Eyvah'ın Zekeriya Bozoğlu'su 57 yaşındaki Levent Ülgen, hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Eşini gözlerden uzak tutan Levent Ülgen'in eşinin kim olduğu merak konusu oldu. Levent Ülgen, Ziynet Şafak ile 2014 yılında evlendi. Levent Ülgen'in eşi Ziynet Şafak güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı. İşte başta Levent Ülgen olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

27.07.2020 13:51 - Son Güncelleme: 27.07.2020 13:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





