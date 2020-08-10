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Gençliğim Eyvah'ın Arif'i Cengiz Bozkurt'un meğer boyu kadar kızı varmış! İşte Cengiz Bozkurt'un kızları

İzleyici karşısına çıktığı günden bu yana Gençliğim Eyvah, ekranların sevilen yapımlarından biri hali. Kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Ekin Mert Daymaz, Elif Doğan, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Beyti Engin gibi isimleri bulunduran Gençliğim Eyvah yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Cengiz Bozkurt . Gençliğim Eyvah'ın Arif Asmalı'sı 54 yaşındaki Cengiz Bozkurt, hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Eşini ve çocuklarını gözlerden uzak tutan Cengiz Bozkurt'un kızları merak konusu oldu. Cengiz Bozkurt, Hatice Kavak ile 2008 yılında evlendi. Bunun öncesinde de bir evlilik yaptı. Cengiz Bozkurt'un 2 evliliğinden 3 kızı var. İşte başta Cengiz Bozkurt olmak üzere ünlülerin çocukları.

10.08.2020 12:30 - Son Güncelleme: 10.08.2020 12:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





