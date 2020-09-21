Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Mert Ekin Daymaz'ın babası oğlunu cebinden çıkarıyor! Adeta 'Süper baba'
1990 Hollanda doğumlu olan Mert Ekin Daymaz şu sıralar atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gençliğim Eyvah'ta Ahmet karakterine hayat veriyor. Sivaslı bir ailenin oğlu olan yakışıklı oyuncu Mert Ekin Daymaz, hayatlarımıza model olarak girmişti. Eliz Sakuçoğlu, Hande Erçel, Simay Barlas, Melisa Döngel gibi isimlerle sevgili olduğu haberleriyle zaman zaman gündeme gelen Mert Ekin Daymaz, fiziği ve fit vücudu ile hayranlarından tam not alıyor. Ancak gelin görün ki öyle biri var ki Mert Ekin Daymaz'ı cebinden çıkarıyor ve o isim Mert Ekin Daymaz'ın hiç uzağı olan bir isim değil. Mert Ekin Daymaz'ın babası değil oğlunu, tüm gençlere taş çıkartır desek yeridir. İşte Ekin Mert Daymaz'ın babası ve sizin için derlediğimiz ünlülerin spor fotoğrafları...
21.09.2020 16:17
- Son Güncelleme: 21.09.2020 16:17
Yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz babası ile olan fotoğrafına 'Teşekkürler BABA, sayende hep fit olmam gerektiği için!!' notunu düştü. Babası gibi kendi de spora oldukça düşkün olan 28 yaşındaki Ekin Mert Daymaz'ın daha önce spor yaparken paylaştığı fotoğraflara da beğeni yağmıştı. İşte Ekin Mert Daymaz'ın babası ve sizin için derlediğimiz ünlülerin babaları
DİĞER GALERİLER