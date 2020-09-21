Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Mert Ekin Daymaz'ın babası oğlunu cebinden çıkarıyor! Adeta 'Süper baba'

Yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz babası ile olan fotoğrafına 'Teşekkürler BABA, sayende hep fit olmam gerektiği için!!' notunu düştü. Babası gibi kendi de spora oldukça düşkün olan 28 yaşındaki Ekin Mert Daymaz'ın daha önce spor yaparken paylaştığı fotoğraflara da beğeni yağmıştı. İşte Ekin Mert Daymaz'ın babası ve sizin için derlediğimiz ünlülerin babaları