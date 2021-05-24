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Genç popçu Aleyna Tilki imaj değiştirdi! Sosyal medya ikiye bölündü gören dönüp bir daha baktı

Genç popçu Aleyna Tilki imaj değiştirdi! Sosyal medya ikiye bölündü… Müzik kariyerinin yanı sıra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, şimdi ise yeni imajıyla gündem oldu. Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde peruk takarak takipçilerinin beğenisini toplayan annesi Havva Öztel'den sonra sürpriz bir paylaşımda bulundu. Saçlarını perçem kestiren Tilki, en az annesinin paylaşımı kadar çok konuşuldu. Ünlü popçunun yeni tarzı, takipçilerini ikiye böldü. İşte Aleyna Tilki'nin son hali…

24.05.2021 20:13 - Son Güncelleme: 24.05.2021 20:13
Genç popçu Aleyna Tilki imaj değiştirdi! Sosyal medya ikiye bölündü gören dönüp bir daha baktı

Müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki, yeni imajıyla olay oldu.

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Genç popçu Aleyna Tilki imaj değiştirdi! Sosyal medya ikiye bölündü gören dönüp bir daha baktı

Perçem modasına uyan genç popçu, son halini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken takipçilerini ikiye böldü.

Genç popçu Aleyna Tilki imaj değiştirdi! Sosyal medya ikiye bölündü gören dönüp bir daha baktı

Tilki'nin bir kısım takipçisi genç popçunun yeni imajını beğenerek övgü yağdırdı. Bir kısım ise son halini beğenmediğini dile getirerek eski saçlarının daha çok yakıştığını söyledi.

Genç popçu Aleyna Tilki imaj değiştirdi! Sosyal medya ikiye bölündü gören dönüp bir daha baktı

Öte yandan İmaj yenileyen Aleyna Tilki'nin son hali kadar verdiği poz da dikkat çekti.

Genç popçu Aleyna Tilki imaj değiştirdi! Sosyal medya ikiye bölündü gören dönüp bir daha baktı

İşte ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin son hali…