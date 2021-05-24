Genç popçu Aleyna Tilki imaj değiştirdi! Sosyal medya ikiye bölündü gören dönüp bir daha baktı

Genç popçu Aleyna Tilki imaj değiştirdi! Sosyal medya ikiye bölündü… Müzik kariyerinin yanı sıra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, şimdi ise yeni imajıyla gündem oldu. Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde peruk takarak takipçilerinin beğenisini toplayan annesi Havva Öztel'den sonra sürpriz bir paylaşımda bulundu. Saçlarını perçem kestiren Tilki, en az annesinin paylaşımı kadar çok konuşuldu. Ünlü popçunun yeni tarzı, takipçilerini ikiye böldü. İşte Aleyna Tilki'nin son hali…

24.05.2021 20:13 - Son Güncelleme: 24.05.2021 20:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





