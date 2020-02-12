Genç popçu Aleyna Tilki hayranlarını şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Aleyna Tilki meğer...

Yaptığı paylaşımlar ve hareketleriyle adından sıkça söz ettiren 19 yaşındaki Aleyna Tilki, genç yaşına rağmen kısa sürede ünü sınırları aşan Aleyna Tilki'yle ilgili merak edilenlerden biri de memleketi oldu. Hayranları tarafından en çok araştırılan 'Aleyna Tilki nereli?' sorusunun cevabını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Tilki başta olmak üzere diğer ünlü isimlerin memleketleri...

12.02.2020 00:05 - Son Güncelleme: 12.02.2020 00:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





