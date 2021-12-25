Genç kızları bir bir harcadı Songül Karlı süper minisiyle fizik şov yaptı! Songül elbisesi gibi şıkır şıkır
Songül Karlı süper minisiyle sosyal medyanın gündeminde! Sesi ve yorumunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yayınladığı son pozla yine adından söz ettirdi. Vücudunu saran parıltılı mini elbisesi ile objektife poz veren ünlü şarkıcının fit hali ve iddialı elbisesi sosyal medyaya damga vururken birçok internet kullanıcısı cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcının yaşını merak etti. İşte ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın sosyal medyada çok konuşulan o pozu...
25.12.2021 14:53
- Son Güncelleme: 25.12.2021 14:53
"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı derin göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyada sık sık ilgi odağı oluyor.
Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor.
Son günlerde yeni imajı ve cesur pozları ile gündemden düşmeyen türkücü Songül Karlı bu defa pırıltılı mini elbisesi ile göz doldurdu.
İŞTE KARLI'NIN O POZLARI
Düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Songül Karlı spora düşkünlüğü ile de biliniyor.