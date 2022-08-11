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Haberler Magazin Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Derya’sı Özge Özberk’in kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Kendisinden de ünlü! Meğer Ezel’in yıldızı...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Derya’sı Özge Özberk’in kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Kendisinden de ünlü! Meğer Ezel’in yıldızı...

Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, kadrosunda Ertan Saban, Devrim Özkan gibi isimlerin yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Derya karakterini canlandıran Özge Özberk, yeni bölümün yayınlanmasıyla gündem oldu. Hayatı araştırılan oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Çemberimde Gül Oya, Kırık Kanatlar, Kadın İsterse gibi yapımlarda rol alan Özberk'in kendisi gibi oyuncu olan kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Özge Özberk'in Paramparça, Ezel gibi yapımlarda rol alan kardeşi kimmiş...

11.08.2022 21:56 - Son Güncelleme: 11.08.2022 21:56
Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Derya’sı Özge Özberk’in kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Kendisinden de ünlü! Meğer Ezel’in yıldızı...

Babam ve Oğlum, Pis Yedili, Çemberimde Gül Oya, Kırık Kanatlar, Kadın İsterse gibi yapımlarda rol alan Özge Özberk, son olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Derya karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Derya’sı Özge Özberk’in kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Kendisinden de ünlü! Meğer Ezel’in yıldızı...

Dizinin yeni bölümünün yayınlaması üzerine gündeme gelen Özberk'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Derya’sı Özge Özberk’in kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Kendisinden de ünlü! Meğer Ezel’in yıldızı...

13 Ağustos 1976 tarihinde dünyaya gelen oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Özberk'in kendisi gibi oyuncu olan kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Derya’sı Özge Özberk’in kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Kendisinden de ünlü! Meğer Ezel’in yıldızı...

İşte başta Özge Özberk olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Derya’sı Özge Özberk’in kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Kendisinden de ünlü! Meğer Ezel’in yıldızı...

MERYEM UZERLİ

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