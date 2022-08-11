Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Derya’sı Özge Özberk’in kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Kendisinden de ünlü! Meğer Ezel’in yıldızı...
Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, kadrosunda Ertan Saban, Devrim Özkan gibi isimlerin yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Derya karakterini canlandıran Özge Özberk, yeni bölümün yayınlanmasıyla gündem oldu. Hayatı araştırılan oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Çemberimde Gül Oya, Kırık Kanatlar, Kadın İsterse gibi yapımlarda rol alan Özberk'in kendisi gibi oyuncu olan kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Özge Özberk'in Paramparça, Ezel gibi yapımlarda rol alan kardeşi kimmiş...
11.08.2022 21:56 - Son Güncelleme: 11.08.2022 21:56
Babam ve Oğlum, Pis Yedili, Çemberimde Gül Oya, Kırık Kanatlar, Kadın İsterse gibi yapımlarda rol alan Özge Özberk, son olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Derya karakteriyle izleyici karşısına çıktı.