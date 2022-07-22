Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Derya’sı Özge Özberk’in abisi bakın kim! O da oyuncu hem de çok ünlü! Meğer Ezel, Paramparça’nın yıldızı…
Bir Annenin Günahı, Çemberimde Gül Oya, Şaban Askerde, Babam ve Oğlum gibi yapımlarda rol alan Özge Özberk, başrolünü Ertan Saban ile paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan gibi isimlerin yer aldığı dizide Derya karakterini canlandıran Özberk'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 2004'te yayınlanan Çemberimde Gül Oya'da canlandırdığı karakter ile hafızalarda yer eden Özberk'in özellikle ailesi merak edildi. Özberk'in Ezel, Paramparça, Arka Sıradakiler gibi yapımlarda rol alan abisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Özge Özberk'in kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu olan abisi kim...
22.07.2022 20:09 - Son Güncelleme: 22.07.2022 20:09
Bir Annenin Günahı, Çemberimde Gül Oya, Şaban Askerde, Babam ve Oğlum gibi projelerde yer alan Özge Özberk, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle gündeme geldi.
Başrolünü Ertan Saban ile paylaştığı dizide Derya karakterini canlandıran Özberk'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ezel, Paramparça, Arka Sıradakiler gibi yapımların yıldız oyuncusunun Özge Özberk'in abisi olduğu ortaya çıktı.