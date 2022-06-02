Gelinim Olur Musun'un ünlü kaynanası Semra Yücel'den oğlu Ata'nın öldürülmesi hakkında bomba itiraflar: "İbrahim Tatlıses..."
Gelinim Olur Musun'un Semra kaynanası oğlu Ata'nın öldürülmesi hakkında bakın neler anlattı! İbrahim Tatlıses detayı kısa sürede dikkat çekti. Bir döneme damga vuran "Gelinim Olur Musun?" adlı yarışmayla adını duyuran Semra Yücel, oğlu Ata'nın otel odasında aşırı dozdan öldürülmesiyle ilgili itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü.
"İBRAHİM TATLISES..."
Gelinim Olur Musun'un ünlü kaynanası Semra Yücel'den oğlu Ata'nın öldürülmesi hakkında bomba itiraflar!
Semra Kaynana oğlunun aşırı dozdan öldüğüyle ilgili sorulara yanıt verdi. Semra Yücel Ata'nın ölümüyle ilgili şu sözleri söyledi:
"Benim düşüncem Ata değil ben aynı şeyle ölecektim. Çünkü çağrılan bendim. İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Asena o dava vardı, gelmem imkansız Ata gelsin dedim. Benim düşüncem 'Öldüremedik ölümden beteriyle yargılayalım' dediler. Orada birileriyle düğüne gitmiş, oradan 1 milyar para alacaktı sunuculuk yapıp... Ata'ya kötü maddeyi masada veriyorlar, yığılmış zaten içince..."
Semra Kaynana ilk haberi verenin İbrahim Tatlıses olduğunu söyledi. Semra Kaynana "Allah razı olsun en büyük dosttummuş ilk halimizi hatrımızı soran o oldu" dedi.
"EBRU AKEL'İ BİLE BEN İDARE EDİYORUM"
Semra Kaynana konuşmasında programın kurgu olduğu iddiaları üzerine "Orası farklı dünya ben oraya ayak uydurmadım. Öyle bir çark döndü ki Ebru Akel'i bile ben idare ediyorum programı aldım elime yönetiyorum. Reyting ne getirir ne olur ona göre davranıyordum. Kimse beni yönlendirmedi" itirafında bulundu.