Gelinim Olur Musun’un olaylı gelini Sinem Umaş’ı son haliyle tanımanız imkansız! Estetik nelere kadir! Şimdiki haliyle şoke etti

Gelinim Olur Musun? Yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş sonrasında oyuncu ve şarkıcı olarak şöhret olma yolunda şansını denese de o da diğerleri gibi kısa sürede unutuldu. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla tekrar gündeme gelen Sinem Umaş değişimi ile de dudak uçuklatıyor. İşte geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Sinem Umaş'ın son hali...