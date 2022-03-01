Gelinim Olur Musun'un olaylı gelini Sinem Umaş'ı son haliyle tanımanız imkansız! Estetik nelere kadir! Şimdiki haliyle şoke etti
"Gelinim Olur Musun?" adlı yarışmayla adını duyuran Sinem Umaş, programın arından oyuncu ve şarkıcı olarak şöhret olma yolunda şansını denedi ancak başarılı olamadı. Yarışmaya Semra kaynana ile girdiği tartışmalarla damga vuran Umaş, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde sosyal medyada fenomen hale gelen Umaş'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Umaş'ın "Gelinim Olur Musun?" yarışmasındaki Sinem gelin olduğunu ilk kez öğrenen takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi. Umaş için "Bu nasıl bir değişim!", "Adeta bambaşka biri olmuş" yorumları yapıldı. İşte Sinem Umaş'ın son hali...
01.03.2022 09:59 - Son Güncelleme: 01.03.2022 10:00
Gelinim Olur Musun? Yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş sonrasında oyuncu ve şarkıcı olarak şöhret olma yolunda şansını denese de o da diğerleri gibi kısa sürede unutuldu. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla tekrar gündeme gelen Sinem Umaş değişimi ile de dudak uçuklatıyor. İşte geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Sinem Umaş'ın son hali...
'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla tanınan, Semra kaynana ile ettiği kavgalarla hafızalara kazınan Sinem Umaş, yeni imajıyla şaşırttı.
Semra kaynana ile ettiği kavgalarla 'Gelinim Olur Musun?' yarışmasına damga vuran Sinem Umaş, son haliyle görenleri şaşırttı.