Gelinim Olur Musun'un olay gelini Tülin Koca'nın son hali ortaya çıktı! “Caner hala aynı Tülin’e ne olmuş” Yıllar hiç iyi davranmadı

Bir döneme damga vuran 'Gelinim Olur Musun' programının gelin ve damat adaylarından Tülin Koca ile Caner Toygar, yıllar geçse de hafızalardan silinmedi. Program sonrası şarkıcılık ve oyunculuk alanlarında şansını deneyen Caner Toygar, son olarak Esra Erol programında muhabirlik yapmaya başladı ve ekran macerasını sürdürdü. Tülin Koca ise Toygar'ın aksine sırra kadem bastı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Tülin Koca'nın son hali ortaya çıktı. İşte 'Benimle Evlenir Misin?' programının gözde gelin adayı Tülin Koca'nın son hali...
Tülin Koca ile Caner Toygar, bir dönem izleyenleri ekran başına kilitleyen 'Gelinim Olur Musun' programıyla adlarını geniş kitlelere duyurdu.
Herkesin gönlüne göre bir aşk aradığı programla hayatımıza giren ikiliden Caner Toygar, yarışma sonrası şarkıcılık ve oyunculuk alanlarında şansını denedi.
Şimdilerde ise Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar yakın zamanda da evlendi. Hala ekranlarda olan ve geçen aylarda Youtube kanalında 'Neden Tülin?' sorusuna yanıt veren Caner Toygar, şu ifadeleri kullandı: "Normalde ben Tülin'i seçmeyecektim yarışmaya girdiğimizde. Her şey tesadüf oldu.