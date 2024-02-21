Gelinim Olur Musun'un olay gelini Tülin Koca'nın son hali ortaya çıktı! “Caner hala aynı Tülin’e ne olmuş” Yıllar hiç iyi davranmadı

Bir döneme damga vuran 'Gelinim Olur Musun' programının gelin ve damat adaylarından Tülin Koca ile Caner Toygar, yıllar geçse de hafızalardan silinmedi. Program sonrası şarkıcılık ve oyunculuk alanlarında şansını deneyen Caner Toygar, son olarak Esra Erol programında muhabirlik yapmaya başladı ve ekran macerasını sürdürdü. Tülin Koca ise Toygar'ın aksine sırra kadem bastı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Tülin Koca'nın son hali ortaya çıktı. İşte 'Benimle Evlenir Misin?' programının gözde gelin adayı Tülin Koca'nın son hali...