Gelinim Olur Musun Sinem'in son haline bakın! Semra kaynana ve oğlu Ata hakkında olay sözler: "Aşk yaşıyormuşuz gibi göstermişler"
Gelinim Olur Musun Sinem Umaş'ın son haline bakın! Ünlü kaynana Semra Yücel'in oğlu Ata'yla aşk yaşamıştı... Gelinim Olur Musun?, İşte Benim Stilim yarışmalarıyla adını duyuran Sinem Umaş, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Programdaki halinden eser kalmayan Sinem Umaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Yarışmacı olarak ünlenen Sinem Umaş konuşmasında Semra Kaynana hakkında bakın neler anlatmıştı.
Aradan yıllar geçmesine rağmen hala daha hem Sinem hem de Sinem Umaş zaman zaman karşımıza çıkıyor. Sinem de Semra Hanım da katıldıkları birçok programda "Gelinim Olur musun?" programıyla ilgili konuşuyor.
Zayıflama çayı satarak geçimi sağladığını belirten ve hayatını sokak hayvanlarına adayan Sinem Umaş, geçtiğimiz haftalarda da Armağan Çağlayan'ın YouTube'ta sunduğu programa katılmıştı.
Semra Türk'le görüşmediğini anlatan Umaş, "En son Ata'nın cenazesinde gördüm. Hiç kimseyle de görüşmüyorum yüzlerini unuttum. Semra Hanım hâlâ söylediklerinden pişman değil çok ilginç." dedi. "Programda çok büyük bir aşk yaşadığımızı göstermişler." diyen Umaş, "Ata'ya çok üzülüyordum annesi çok eziyor, çok üzülüyordum. Bizim içeride sanki çok büyük bir aşk yaşadığımızı göstermişler. Sanki biz Ata'yla evleniyoruz, Semra istemiyor diye yansıtıldığı için." ifadelerini kullandı.
"Bir gün anneleri de davet ettiler. Annem 'Eğer evlenirsen hakkımı helal etmem. ' dedi. Anneme 'Saçmalama ne evlenmesi.' dedim." sözlerini ekledi.
Son olarak Umaş, Semra Türk'ün, "Sinem'le Ata evlenirse Ata'yı bir bar köşesinde öldürürler" dediğini fakat Semra kaynananın bunu söylediğini kabul etmediğini belirtti.
Bir yandan da Sinem Umaş'ın son hali merak ediliyor.