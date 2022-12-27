Gelinim Olur Musun Sinem Umaş'ın son haline bakın! Semra kaynana ve oğlu Ata hakkında olay sözler: "Aşk yaşıyormuşuz gibi göstermişler"

Semra Türk'le görüşmediğini anlatan Umaş, "En son Ata'nın cenazesinde gördüm. Hiç kimseyle de görüşmüyorum yüzlerini unuttum. Semra Hanım hâlâ söylediklerinden pişman değil çok ilginç." dedi. "Programda çok büyük bir aşk yaşadığımızı göstermişler." diyen Umaş, "Ata'ya çok üzülüyordum annesi çok eziyor, çok üzülüyordum. Bizim içeride sanki çok büyük bir aşk yaşadığımızı göstermişler. Sanki biz Ata'yla evleniyoruz, Semra istemiyor diye yansıtıldığı için." ifadelerini kullandı.