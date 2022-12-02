Gelinim Olur Musun Sinem Umaş'ın son haline bakın! Ünlü kaynana Semra Yücel'in oğlu Ata'yla aşk yaşamıştı: "Bir bar köşesinde öldürürler"

"EBRU AKEL'İ BİLE BEN İDARE EDİYORUM"

Semra Kaynana konuşmasında programın kurgu olduğu iddiaları üzerine "Orası farklı dünya ben oraya ayak uydurmadım. Öyle bir çark döndü ki Ebru Akel'i bile ben idare ediyorum programı aldım elime yönetiyorum. Reyting ne getirir ne olur ona göre davranıyordum. Kimse beni yönlendirmedi" itirafında bulundu.