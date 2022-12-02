Gelinim Olur Musun Sinem Umaş'ın son haline bakın! Ünlü kaynana Semra Yücel'in oğlu Ata'yla aşk yaşamıştı: "Bir bar köşesinde öldürürler"
Gelinim Olur Musun Sinem Umaş'ın son haline bakın! Ünlü kaynana Semra Yücel'in oğlu Ata'yla aşk yaşamıştı... Gelinim Olur Musun?, İşte Benim Stilim yarışmalarıyla adını duyuran Sinem Umaş, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Programdaki halinden eser kalmayan Sinem Umaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Yarışmacı olarak ünlenen Sinem Umaş konuşmasında Semra Kaynana hakkında bakın neler anlattı.
"BİR BAR KÖŞESİNDE ÖLDÜRÜRLER"
Gelinim Olur Musun Sinem Umaş'ın son haline bakın! Ünlü kaynana Semra Yücel'in oğlu Ata'yla aşk yaşamıştı...
"İBRAHİM TATLISES..."
Gelinim Olur Musun'un ünlü kaynanası Semra Yücel'den oğlu Ata'nın öldürülmesi hakkında bomba itiraflar eldi geçtiğimiz haziran ayında.
Semra Kaynana oğlunun aşırı dozdan öldüğüyle ilgili sorulara yanıt verdi. Semra Yücel Ata'nın ölümüyle ilgili şu sözleri söyledi:
"Benim düşüncem Ata değil ben aynı şeyle ölecektim. Çünkü çağrılan bendim. İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Asena o dava vardı, gelmem imkansız Ata gelsin dedim. Benim düşüncem 'Öldüremedik ölümden beteriyle yargılayalım' dediler. Orada birileriyle düğüne gitmiş, oradan 1 milyar para alacaktı sunuculuk yapıp... Ata'ya kötü maddeyi masada veriyorlar, yığılmış zaten içince..."
Semra Kaynana ilk haberi verenin İbrahim Tatlıses olduğunu söyledi. Semra Kaynana "Allah razı olsun en büyük dosttummuş ilk halimizi hatrımızı soran o oldu" dedi.
"EBRU AKEL'İ BİLE BEN İDARE EDİYORUM"
Semra Kaynana konuşmasında programın kurgu olduğu iddiaları üzerine "Orası farklı dünya ben oraya ayak uydurmadım. Öyle bir çark döndü ki Ebru Akel'i bile ben idare ediyorum programı aldım elime yönetiyorum. Reyting ne getirir ne olur ona göre davranıyordum. Kimse beni yönlendirmedi" itirafında bulundu.