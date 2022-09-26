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Haberler Magazin Gelinim Mutfakta'nın yıldız ismi Nursel Ergin'den eşiyle aşk dolu paylaşım! Gözden uzak duruyor ama bu kez başka

Gelinim Mutfakta'nın yıldız ismi Nursel Ergin'den eşiyle aşk dolu paylaşım! Gözden uzak duruyor ama bu kez başka

Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan ve daha sonra bir çok programın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin son olarak Gelinim Mutfakta'da sunuculuk yapıyor. Henüz 19 yaşında anne olan Ergin bir röportajında ''Ben yuvada büyümüş, yalnız başına genç bir kızdım. Bir eve, bir yuvaya ihtiyacım vardı. Kızımın babası Yavuz ve kayınvalidem, boşluklarımı dolduracak insanlardı..." demişti. Daha sonra kızının babasıyla boşanan ünlü sunucu 2018 yılında Murat Akyer ile evlendi. Mutlu bir aile tablosu çizen Ergin geçtiğimiz günlerde eşiyle dans ettiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

26.09.2022 10:47 - Son Güncelleme: 26.09.2022 10:47
Gelinim Mutfakta’nın yıldız ismi Nursel Ergin’den eşiyle aşk dolu paylaşım! Gözden uzak duruyor ama bu kez başka

Gelinim Mutfakta yemek yarışma programının sunucusu Nursel Ergin'in boyu kadar kızını ve biricik eşini görenler şaştı kaldı. Her daim güler yüzü ve sempatik tarvırlarıyla dikkat çeken Ergin 2018 yılında Murat Akyer ile dünyaevine girmişti.

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Gelinim Mutfakta’nın yıldız ismi Nursel Ergin’den eşiyle aşk dolu paylaşım! Gözden uzak duruyor ama bu kez başka

41 yaşındaki sunucunun önceki eşinden olan Bengü adındaki kızı da geçtiğimiz aylarda 23 yaşına basmıştı. İşte kaldığı yetiştirme yurdundan şöhrete adım adım ulaşan başarılı sunucunun hayatı ve biricik aşkı eşi hakkında bilgiler...

Gelinim Mutfakta’nın yıldız ismi Nursel Ergin’den eşiyle aşk dolu paylaşım! Gözden uzak duruyor ama bu kez başka

Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü adında bir kızı bulunuyor.

Gelinim Mutfakta’nın yıldız ismi Nursel Ergin’den eşiyle aşk dolu paylaşım! Gözden uzak duruyor ama bu kez başka

NURSEL ERGİN KIZI BENGÜ ÇINAR

Gelinim Mutfakta’nın yıldız ismi Nursel Ergin’den eşiyle aşk dolu paylaşım! Gözden uzak duruyor ama bu kez başka

İkinci kez evlenmesi nedeniyle, Nursel Ergin ile kızı Bengü Çınar'ın arasının açıldığı iddia edilmişti.

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