Gelinim Mutfakta'nın yıldız ismi Nursel Ergin'den eşiyle aşk dolu paylaşım! Gözden uzak duruyor ama bu kez başka
Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan ve daha sonra bir çok programın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin son olarak Gelinim Mutfakta'da sunuculuk yapıyor. Henüz 19 yaşında anne olan Ergin bir röportajında ''Ben yuvada büyümüş, yalnız başına genç bir kızdım. Bir eve, bir yuvaya ihtiyacım vardı. Kızımın babası Yavuz ve kayınvalidem, boşluklarımı dolduracak insanlardı..." demişti. Daha sonra kızının babasıyla boşanan ünlü sunucu 2018 yılında Murat Akyer ile evlendi. Mutlu bir aile tablosu çizen Ergin geçtiğimiz günlerde eşiyle dans ettiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.
26.09.2022 10:47 - Son Güncelleme: 26.09.2022 10:47
Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü adında bir kızı bulunuyor.
İkinci kez evlenmesi nedeniyle, Nursel Ergin ile kızı Bengü Çınar'ın arasının açıldığı iddia edilmişti.