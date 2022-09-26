Gelinim Mutfakta’nın yıldız ismi Nursel Ergin’den eşiyle aşk dolu paylaşım! Gözden uzak duruyor ama bu kez başka

Gelinim Mutfakta yemek yarışma programının sunucusu Nursel Ergin'in boyu kadar kızını ve biricik eşini görenler şaştı kaldı. Her daim güler yüzü ve sempatik tarvırlarıyla dikkat çeken Ergin 2018 yılında Murat Akyer ile dünyaevine girmişti.