Gelinim Mutfakta'da Nursel Ergin'i hüngür hüngür ağlattılar! Tartışma büyüdü ünlü sunucu stüdyodan çekip gitti! Seyirciler çileden çıktı

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında yaşananlar gündeme oturdu. Gündüz kuşağının fenomen programı 927'nci bölümüyle çok konuşuldu. Nursel Ergin'in ağladığını görenler şoke oldu. Yarışmacılardan Miyase kayınvalidesi Sevilay Hanım'ı istemedi ortalık karıştı. Hem Ergin hem de izleyiciler duydukları karşısında adeta çılgına döndü. Ünlü sunucu kaynana ve gelinin tartışmasına daha fazla fazla dayanamadı ve programdan çekip gitti.