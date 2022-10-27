Gelini için milyon liralık takıyı gözden çıkarmıştı! Sibel Can, eski kocası Hakan Ural ve oğlu Engincan'ı çok kızdıracak!
Sibel Can'ın en büyük oğlu Engincan Ural, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine girmişti. Eski eşi Hakan Ural ile çocukları için biraraya gelen ünlü şarkıcı düğünde kıyafeti ve dansı ile gündem olmuştu. Son hareketi sosyal medyayı salladı. DÜğünden sonra programa çıkan Sibel Can'daki o detaya dikkat edenler şoke oldu. 'Hakan Ural ve oğlu Engincan'ı çok kızdıracak!' yorumları geldi.
27.10.2022 08:42 - Son Güncelleme: 27.10.2022 08:43
Sibel Can ve Hakan Ural'ın birlikteliklerinden dünyaya gelen çocukları Engincan Ural 30 yaşında evlendi. Öte yandan gelini Merve Kaya'ya taktığı milyonluk takı ile sosyal medyayı sallamıştı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz Nisan ayında Merve Kaya'ya evlilik teklifi eden Ural, ve bu tekliften evet cevabını alınca çift nihah masasına oturdu.
Bodrum'da gerçekleştirilen düğüne ünlü isimler akın etti. Düğünde Sibel Can'ın kıyafeti ve dansı çok konuşuldu.
Sibel Can'ın 2018'de 'Yeni Aşkım' klibinde taktığı zümrüt-pırlanta küpeyi, gelini Merve Kaya'ya düğün hediyesi olarak verdiği öğrenildi.