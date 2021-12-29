Gelin Evi yarışmacısı Ahsen herkesi delirtti! Boynuna 1 kilo altın taktı yarışma boyunca kuyumcu dükkanı gibi gezdi
Gelin Evi programının yarışmacılarından Ahsen Afra Gündoğdu Karataş evi ve altınlarıyla gündem oldu. Aslen Malatyalı olan Karataş Şanlıurfa'ya gelin gittiğini söyledi. Kendi yarıştığı gün tüm altınlarını takıp takıştırıp yarışma boyunca da çıkarmadı. Diğer yarışmacılar çılgına döndü. Altınları kadar evi de çok konuşulan Ahsen Hanım mobilyasını Mısır'dan özel getirdiğini ve 350 bin TL ödedeni söyleyince hem izleyiciler hem yarışmacılar şaştı kaldı. Kimileri 'görgüsüz' yorumunda bulunurken kimileri de 'var ki takıyor' değerlendirmesinde bulundu. İşte Ahsen Hanım'ın evi ve herkesi gözüne gözüne soktuğu o takıları...
29.12.2021 14:05
- Son Güncelleme: 29.12.2021 14:06
Show TV'de yayınlanan Gelin Evi adlı programa Ahsen Afra Gündoğdu Karataş damga vurdu. Evini diğer yarışmacılara açan Karataş boynuna 1 kilo altın taktı program boyunca hiç çıkarmadı. Saray yavrusu gibi evini görenler neye uğradığını şaşırdı. Mobilyalarının neredeyse tamamı altın kaplama olan Ahsen Gelin 350 bin liraya Mısır'dan mobilya getirttiğini söyleyince ağızlar açık kaldı. Altını çok sevdiği her halinden belli olan yarışmacı bir hafta boyunca programda olacak.
İstanbul Küçükçekmece'den yarışmaya katılan Ahsen Afra Gündoğdu Karataş aslen Malatyalı olduğunu ve Şanlıurfa'ya gelin gittiğini söyledi. 25 yaşındaki yarışmacı takıp takıştırmayı çok sevdiğini dile getirdi.