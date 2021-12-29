Gelin Evi yarışmacısı Ahsen herkesi delirtti! Boynuna 1 kilo altın taktı yarışma boyunca kuyumcu dükkanı gibi gezdi

Show TV'de yayınlanan Gelin Evi adlı programa Ahsen Afra Gündoğdu Karataş damga vurdu. Evini diğer yarışmacılara açan Karataş boynuna 1 kilo altın taktı program boyunca hiç çıkarmadı. Saray yavrusu gibi evini görenler neye uğradığını şaşırdı. Mobilyalarının neredeyse tamamı altın kaplama olan Ahsen Gelin 350 bin liraya Mısır'dan mobilya getirttiğini söyleyince ağızlar açık kaldı. Altını çok sevdiği her halinden belli olan yarışmacı bir hafta boyunca programda olacak.