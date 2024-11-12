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Gelin evi yarışmacıları kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne işle meşgul?

Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan Gelin Evi'nin yarışmacıları merak ediliyor. Peki son bölümde seyrettiğimiz gelin adayları kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte yarışan isimlere dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 10:07 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 10:07
Gelin evi yarışmacıları kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne işle meşgul?

Hafta içi her gün Ezgi Sertel'in sunumuyla izleyici ile buluşan Gelin Evi programında heyecan sürüyor. Yarışmacılar çeyiz, dekorasyon ve yemek sunumları ile puanlanıyor ve haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı 100.000 TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Sevilen programın yarışmacıları da merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Gelin Evi yarışmacıları kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne işle meşgul? İşte merak edilen detaylar...

Gelin evi yarışmacıları kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne işle meşgul?

Şeyma Sözbir

Gelin Evi yarışmacılarından biri olan Şeyma Sözbir'in kim olduğu merak ediliyor. Ankara doğumlu olan Şeyma Sözbir 25 yaşında ve 1,5 aylık evli.

Gelin evi yarışmacıları kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne işle meşgul?

Mihriban Atabeyeva

Bir diğer yarışmacı aslen Türkmenistanlı olan Mihriban Atabeyeva. Yarışmacı isim 25 yaşında ve 1 yıllık evli. Mihriban Atabeyeva ev hanımı ve İstanbul'da ikamet ediyor.

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