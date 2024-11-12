Hafta içi her gün Ezgi Sertel'in sunumuyla izleyici ile buluşan Gelin Evi programında heyecan sürüyor. Yarışmacılar çeyiz, dekorasyon ve yemek sunumları ile puanlanıyor ve haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı 100.000 TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Sevilen programın yarışmacıları da merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Gelin Evi yarışmacıları kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne işle meşgul? İşte merak edilen detaylar...

Şeyma Sözbir Gelin Evi yarışmacılarından biri olan Şeyma Sözbir'in kim olduğu merak ediliyor. Ankara doğumlu olan Şeyma Sözbir 25 yaşında ve 1,5 aylık evli.