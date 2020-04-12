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Gel Dese Aşk'ın Murat'ı Erkan Petekkaya şoke etti! Meğer Erkan Petekkaya...

Gel Dese Aşk dizisinde Murat karakterini canlandıran başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'nın nereli olduğu merak konusu oldu! Erkan Petekkaya Gel Dese Aşk'ta; 40-45 yaşlarında, evli, iki çocuk babası Murat Düdenli'yi canlandırıyor. Karısı ile küçük kızının doğumundan sonra iyice birbirlerinden kopan, mutsuz bir evliliğin mecburi kölesi... Bahar ile tanışması ile hayatına adeta bahar geliyor. Onun yaşam dolu enerjisi ile duyduğu hisleri aşk sanıyor. Bu uğurda önce evliliği bir çıkmaza giriyor daha sonra da hayatı... Günlük hayatında neşeli hali ile dikkat çeken 49 yaşındaki Erkan Petekkaya'nın ve diğer ünlülerin memleketleri...

12.04.2020 06:35 - Son Güncelleme:
Gel Dese Aşk'ın Murat'ı Erkan Petekkaya şoke etti! Meğer Erkan Petekkaya...

Erkan Petekkaya memleketi ile merak konusu oldu. Didem Petekkaya ile evli olan Erkan Petekkaya'nın Cem Cano adında bir oğlu var. Gel Dese Aşk dizisinde canlandırdığı Murat Düdenli karakteri ile dikkat çeken başarılı oyuncunun memleketini öğrenenler şaşırıyor

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Gel Dese Aşk'ın Murat'ı Erkan Petekkaya şoke etti! Meğer Erkan Petekkaya...

. İşte Erkan Petekkaya ve diğer ünlülerin memleketleri...

Gel Dese Aşk'ın Murat'ı Erkan Petekkaya şoke etti! Meğer Erkan Petekkaya...

BURCU ÖZBERK

Eskişehir

Gel Dese Aşk'ın Murat'ı Erkan Petekkaya şoke etti! Meğer Erkan Petekkaya...

DEMET ÖZDEMİR

Kocaeli

Gel Dese Aşk'ın Murat'ı Erkan Petekkaya şoke etti! Meğer Erkan Petekkaya...

DEMET AKALIN

Kocaeli

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