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Gel Dese Aşk'ın estetik düşkünü Sitare'si Öykü Gürman'ın eski eşine bakın! Aslında herkes tanıyor...

Gel Dese Aşk dizisi ile ekranlara geri dönen Öykü Gürman, dizideki performansı ile yine dikkat çekmeyi başardı. Sen Anlat Karadeniz'deki Asiye Kaleli'den tam tersi bir karakter ile ekranda olan hem şarkıcı hem de oyuncu Öykü Gürman, Gel Dese Aşk dizisinde 40-45 yaşlarında Barlas'ın karısı, Sadi'nin de kızı olarak yer alıyor. Hayattaki en büyük tutkusu oğlu Onur, bir de yüzüne yaptırdığı küçük dokunuşlar. Güzel ve genç görünmeye kafayı takmış, kocasına delicesine bir tutkusu olan Sitare Pusat, yani Öykü Gürman, Bahar'ın hayatlarına girmesi ile aslında hayatı en çok altüst olacak insanlardan biri. Her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen Gel Dese Aşk'ın sevilen oyuncusu Öykü Gürman'ın daha önce evlendiğini birçok kişi bilmiyor. İşte Öykü Gürman'ın eski eşi...

22.03.2020 19:09 - Son Güncelleme: 22.03.2020 19:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





