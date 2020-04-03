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Gel Dese Aşk’ın Bahar’ı İlayda Çevik'in eski halini görenler gözlerine inanamadı! Meğer İlayda Çevik de...

Sen Anlat Karadeniz'den sonra Atv'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk ile ekranlara geri dönen İlayda Çevik, sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk bölümüyle izleyicileri ekran başına bağlayan Gel Dese Aşk, 4. bölümü geride bıraktı. Dizide Bahar karakterine hayat veren 25 yaşındaki İlayda Çevik eski fotoğraflarıyla dikkat çekti. İlayda Çevik'in estetik yaptırmadan önceki halini görenler şoke oldu. İşte İlayda Çevik'in ve sizin için derlediğimiz ünlülerin estetiksiz halleri...

03.04.2020 18:10 - Son Güncelleme: 03.04.2020 18:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





