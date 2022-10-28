Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’ün araç içindeki pozuna ilk yorum eşinden! Kadir Doğulu kayıtsız kalmadı: “Bu nedir? Ayıp”
Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterini canlandıran ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımına bir yenisini daha ekledi. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Atagül, araç içinde verdiği dikkat çeken bir pozu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun sosyal medyaya damga vuran pozuna ilk yorum ise eşi Kadir Doğulu'dan geldi. İşte Neslihan Atagül'ün o pozu...
28.10.2022 21:26 - Son Güncelleme: 28.10.2022 21:26
Gecenin Ucunda dizisinde eşi Kadir Doğulu ile birlikte başrolde yer alan Neslihan Atagül Doğulu, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.
Gökçe Akyıldız, Özge Özder gibi birçok ünlü isim de Neslihan Atagül'ün paylaşımına kayıtsız kalmadı.