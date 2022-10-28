Vav TV İzle
Haberler Magazin Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’ün araç içindeki pozuna ilk yorum eşinden! Kadir Doğulu kayıtsız kalmadı: “Bu nedir? Ayıp”

Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’ün araç içindeki pozuna ilk yorum eşinden! Kadir Doğulu kayıtsız kalmadı: “Bu nedir? Ayıp”

Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterini canlandıran ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımına bir yenisini daha ekledi. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Atagül, araç içinde verdiği dikkat çeken bir pozu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun sosyal medyaya damga vuran pozuna ilk yorum ise eşi Kadir Doğulu'dan geldi. İşte Neslihan Atagül'ün o pozu...

28.10.2022 21:26 - Son Güncelleme: 28.10.2022 21:26
Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’ün araç içindeki pozuna ilk yorum eşinden! Kadir Doğulu kayıtsız kalmadı: “Bu nedir? Ayıp”

Gecenin Ucunda dizisinde eşi Kadir Doğulu ile birlikte başrolde yer alan Neslihan Atagül Doğulu, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’ün araç içindeki pozuna ilk yorum eşinden! Kadir Doğulu kayıtsız kalmadı: “Bu nedir? Ayıp”

Türkiye'yi temsilen Fashion Trust Arabia Ödül Töreni'ne katılan Atagül, buradan sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’ün araç içindeki pozuna ilk yorum eşinden! Kadir Doğulu kayıtsız kalmadı: “Bu nedir? Ayıp”

Ünlü oyuncu, son olarak ise araç içinde verdiği havalı bir pozunu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.

Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’ün araç içindeki pozuna ilk yorum eşinden! Kadir Doğulu kayıtsız kalmadı: “Bu nedir? Ayıp”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’ün araç içindeki pozuna ilk yorum eşinden! Kadir Doğulu kayıtsız kalmadı: “Bu nedir? Ayıp”

Gökçe Akyıldız, Özge Özder gibi birçok ünlü isim de Neslihan Atagül'ün paylaşımına kayıtsız kalmadı.

SON DAKİKA