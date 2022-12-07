Gecenin Ucunda'nın Macide'si Neslihan Atagül'ün annesine bakın! Kadir Doğulu’nun Rus kaynanası güzelliğiyle olay oldu! Görenin nutku tutuldu
Kadir Doğulu'nun Rus kaynanası güzelliğiyle olay oldu! Eşi Kadir Doğulu ile başrolünü üstlendiği Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterini canlandıran Neslihan Atagül'ün annesi güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu. Anne-kızın benzerliği dikkat çekerken "Güzellik genetik", "Kızını gölgede bırakmış" gibi yorumlar yapıldı. İşte Neslihan Atagül'ün gözünden sakındığı biricik annesi...
07.12.2022 00:05 - Son Güncelleme: 07.12.2022 00:05
Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakteriyle izleyici karşısına çıkan Neslihan Atagül, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.