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Haberler Magazin Gecenin Ucunda'nın Macide'si Neslihan Atagül'ün annesine bakın! Kadir Doğulu’nun Rus kaynanası güzelliğiyle olay oldu! Görenin nutku tutuldu

Gecenin Ucunda'nın Macide'si Neslihan Atagül'ün annesine bakın! Kadir Doğulu’nun Rus kaynanası güzelliğiyle olay oldu! Görenin nutku tutuldu

Kadir Doğulu'nun Rus kaynanası güzelliğiyle olay oldu! Eşi Kadir Doğulu ile başrolünü üstlendiği Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterini canlandıran Neslihan Atagül'ün annesi güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu. Anne-kızın benzerliği dikkat çekerken "Güzellik genetik", "Kızını gölgede bırakmış" gibi yorumlar yapıldı. İşte Neslihan Atagül'ün gözünden sakındığı biricik annesi...

takvim.com.tr
07.12.2022 00:05 - Son Güncelleme: 07.12.2022 00:05
Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’ün annesine bakın! Kadir Doğulu’nun Rus kaynanası güzelliğiyle olay oldu! Görenin nutku tutuldu

Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakteriyle izleyici karşısına çıkan Neslihan Atagül, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’ün annesine bakın! Kadir Doğulu’nun Rus kaynanası güzelliğiyle olay oldu! Görenin nutku tutuldu

Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, şimdi ise annesiyle gündeme geldi.

Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’ün annesine bakın! Kadir Doğulu’nun Rus kaynanası güzelliğiyle olay oldu! Görenin nutku tutuldu

Atagül'ün annesi güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu. Anne-kızın benzerliği dikkat çekerken "Güzellik genetik", "Kızını gölgede bırakmış" gibi yorumlar yapıldı.

Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’ün annesine bakın! Kadir Doğulu’nun Rus kaynanası güzelliğiyle olay oldu! Görenin nutku tutuldu

İşte başta Neslihan Atagül olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül’ün annesine bakın! Kadir Doğulu’nun Rus kaynanası güzelliğiyle olay oldu! Görenin nutku tutuldu

Burak Özçivit

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