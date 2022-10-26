Gecenin Ucunda’nın Macide'si Neslihan Atagül’den küvet pozu! Kadir Doğulu’nun biricik eşine bakın! Sosyal medya onu konuşuyor...
Gecenin Ucunda dizisinde Kadir Doğulu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal gibi isimlerle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla dikkat çekti. Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Atagül, küvette verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, Instagram'a damga vurdu. İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımı...
26.10.2022 20:34 - Son Güncelleme: 26.10.2022 21:23
Reklam filmleriyle oyunculuğa başlayan Neslihan Atagül, 2006-2010 yılları arasında Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Deniz karakteriyle adını duyurdu.
Başrolünü eşi Kadir Doğulu ile üstlendiği Gecenin Ucunda dizisiyle ekranlara geri dönen oyuncu, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.