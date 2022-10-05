Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül bakın aslen nereliymiş! Kadir Doğulu’nun eşi memleketiyle şaşırttı! Güzelliğini Rus annesinden...
Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran ünlü oyuncu Neslihan Atagül, uzun bir sürenin ardından eşi Kadir Doğulu ile aynı projede buluştu. Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakteriyle izleyici karşısına çıkan Atagül, yayınlanan ilk bölümün ardından ise gündem oldu. Dizi izleyicileri, ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırılmaya başladı. Geçen günlerde Rus annesiyle gündem olan oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Neslihan Atagül aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Neslihan Atagül'ün memleketi...
05.10.2022 20:25 - Son Güncelleme: 05.10.2022 20:25
2016'da nikah masasına oturduğu eşi Kadir Doğulu ile Gecenin Ucunda dizisinde başrolü üstlenen Neslihan Atagül, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapımda Macide karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Geçen günlerde Rus annesiyle gündem olan oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Neslihan Atagül aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.