Gazze'nin Yıldız ablası: İkinci çadır kenti açıldı
Sanatçı Yıldız Tilbe Gazze'de Filistinlilere destek olmaya devam ediyor. İsrail'in iki yıldan uzun süre devam eden saldırılarının ardından Filistinliler için kolları sıvayan Tilbe'nin yardımlarıyla ikinci çadır kent de açıldı. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine bağlı El-Kerame bölgesinde inşa edilen ikinci Yıldız Tilbe çadır kentinde 80 çadırın yanı sıra mescit, güneş panelleri, enerji kontrol odası, su kuyusu, mutfak ve çocukların eğitim alması için okul bulunuyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: