Gazze'nin Yıldız ablası: İkinci çadır kenti açıldı

Kampın tenha bir bölgede kurulduğuna işaret eden Sukkar, "Burada daha önce herhangi bir altyapı, elektrik, su benzeri şeyler yoktu. Çok şükür şimdi çocukların eğitim alması için bir okul ve insanlar ibadet edebilsinler diye bir mescit var." dedi.

Sukkar, "Buradaki aileler Allah'ın izniyle onurlu ve rahat bir şekilde yaşayacaklar. Ramazan ayı boyunca aşevinde yemek verilecek. Ramazandan sonra da insanlara hizmet vermesi için bir mutfak kurulacak." şeklinde konuştu.