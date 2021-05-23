Vav TV İzle

Gaye Turgut Evin ile eşi Deniz Evin'in mutlu günü! Dünyaya gelen kızlarının ismi bakın ne oldu...

Gaye Turgut Evin ile eşi Deniz Evin'in mutlu günü! 2013 yılında meslektaşı Deniz Evin ile dünyaevine giren Gaye Turgut Evin, anne oldu. Çiftin bebekleri bu sabah dünyaya geldi. Çift müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gaye Turgut Evin ile eşi Deniz Evin kızlarına bakın hangi ismi verdi...

23.05.2021 17:18 - Son Güncelleme: 23.05.2021 17:32
Gaye Turgut Evin ile eşi Deniz Evin'in mutlu günü! Dünyaya gelen kızlarına bakın hangi ismi verdiler...

GAYE TURGUT EVİN İLE DENİZ EVİN'İN MUTLU GÜNÜ!

'Yahşi Cazibe' ve 'Tövbeler Olsun' gibi yapımlardan tanıdığımız ünlü oyuncu Gaye Turgut Evin, bugün anne oldu. Anne olmanın mutluluğunu ilk kez yaşayan çift, yaşadığı heyecanı sosyal medya hesabından sevdikleri ile paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gaye Turgut Evin ile eşi Deniz Evin'in mutlu günü! Dünyaya gelen kızlarına bakın hangi ismi verdiler...

ÇİÇEĞİ BURNUNDA ANNEDEN İLK PAYLAŞIM

2013 yılında meslektaşı Deniz Evin ile dünyaevine giren Gaye Turgut Evin, anne oldu. Çiftin bebekleri bu sabah dünyaya geldi. Bir kız bebekleri olan çift, çocuklarına Eftelya ismini koydu.

Gaye Turgut Evin ile eşi Deniz Evin'in mutlu günü! Dünyaya gelen kızlarına bakın hangi ismi verdiler...

Mutluluğunu Instagram'dan paylaşan Gaye Turgut Evin, doğumdan bir karesini yayınlayarak, "Ailemize güzel kızımız Eftalya katıldı.. Bahtın, ömrün, güzel olsun kızım. Vatana, millete hayırlı bir evlat ol. Ömrün boyunca adaletli, vicdanlı ol... Hüseyin'lerin yanında Yezitler'in karşısında ol..." şeklinde not düştü.

Gaye Turgut Evin ile eşi Deniz Evin'in mutlu günü! Dünyaya gelen kızlarına bakın hangi ismi verdiler...

Oyuncu Gaye Turgut Evin, Beni Affet dizisinden rol arkadaşı olan Deniz Evin ile 2013 yılında dünyaevine girdi.

Gaye Turgut Evin ile eşi Deniz Evin'in mutlu günü! Dünyaya gelen kızlarına bakın hangi ismi verdiler...

İşte bebeklerini kucağına alan çift başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...