Gaye Turgut Evin ile eşi Deniz Evin'in mutlu günü! Dünyaya gelen kızlarının ismi bakın ne oldu...

Gaye Turgut Evin ile eşi Deniz Evin'in mutlu günü! 2013 yılında meslektaşı Deniz Evin ile dünyaevine giren Gaye Turgut Evin, anne oldu. Çiftin bebekleri bu sabah dünyaya geldi. Çift müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gaye Turgut Evin ile eşi Deniz Evin kızlarına bakın hangi ismi verdi...

23.05.2021 17:18 - Son Güncelleme: 23.05.2021 17:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





