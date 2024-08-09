Garip’in Fatoş’u Ece Alton’un son hali ağızları açık bıraktı: “Nereden nereye” Kemal Sunal ve Fatma Girik itirafıyla dikkat çekti

Ece Alton 'un geçen yıl bir YouTube kanalına verdiği röportaj ise tekrar gündeme geldi. Mekan-ı Yeşilçam kanalına konuk olan Alton'un Kemal Sunal ve Fatma Girik itirafları dikkat çekti.

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Alton, Garip filminin seçimlerinde Fatma Girik ile karşılıklı oynadığını dile getirdi. Alton, merhum Girik ile geçen diyaloğu da şöyle anlattı: "Fatma Girik'le seçimlerde karşılıklı oynadık. Sonra bana 'Tamam rol oynayabiliyorsun ancak biraz tehlikeli şeyler de var.