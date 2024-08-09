Garip’in Fatoş’u Ece Alton’un son hali ağızları açık bıraktı: “Nereden nereye” Kemal Sunal ve Fatma Girik itirafıyla dikkat çekti

Garip filminde Kemal Sunal'ın dünya tatlısı partneri olarak gönüllere taht kuran Ece Alton yıllar sonra gündem oldu. Memduh Ün'ün yönetmenliğini yaptığı 1986 yapımı filmde Fatoş karakterini canlandıran Alton'un Kemal Sunal ve Fatma Girik itirafıyla dikkat çekti. Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla kendine hayran bırakan Alton'un son hali ise ağızları açık bıraktı. İşte Garip'in minik yıldızı Ece Alton'un son hali, yeni işi ve Kemal Sunal ile Fatma Girik hakkında söyledikleri...
Memduh Ün'ün yönetmenliğini yaptığı 1986 yapımı Türk filmi Garip'te canlandırdığı Fatoş karakteriyle hafızalara kazınan Ece Alton, yıllar sonra merak konusu oldu.
Ece Alton'un geçen yıl bir YouTube kanalına verdiği röportaj ise tekrar gündeme geldi. Mekan-ı Yeşilçam kanalına konuk olan Alton'un Kemal Sunal ve Fatma Girik itirafları dikkat çekti.
Alton, Garip filminin seçimlerinde Fatma Girik ile karşılıklı oynadığını dile getirdi. Alton, merhum Girik ile geçen diyaloğu da şöyle anlattı: "Fatma Girik'le seçimlerde karşılıklı oynadık. Sonra bana 'Tamam rol oynayabiliyorsun ancak biraz tehlikeli şeyler de var.