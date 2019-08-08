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Garip filminin Fatoş'u Ece Alton kimdir? Ece Alton değişimiyle herkesi şaşırttı!

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Garip filminde Ece Alton minik Fatoş karakteriyle hafızalara kazandı. Fatoş karakterine hayat veren Ece Alton bizi o dönem hem güldürmüş hem de ağlatmıştı. Ece Alton daha sonra da ortalardan kaybolmuştu. Filmin yayınlandığı dönem adından söz ettiren Ece Alton'un fotoğrafı ortaya çıktı. Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında olan Garip'te, küçük sevimli kız Fatoş'u canlandıran Ece Alton'un son halini görmeye hazır mısınız?

08.08.2019 20:48 - Son Güncelleme: 08.08.2019 20:56
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'u kimdir? Ece Alton değişimiyle herkesi şaşırttı!

İşte bir dönem ekranlarda olan isimlerin inanılmaz değişimleri...

Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'u kimdir? Ece Alton değişimiyle herkesi şaşırttı!

Şimdi 17 yaşında olan Sinan'ı görenler, onu tanımakta zorlandı...

Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'u kimdir? Ece Alton değişimiyle herkesi şaşırttı!

İşte yeni hali...

Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'u kimdir? Ece Alton değişimiyle herkesi şaşırttı!

Çağan Irmak'ın 2005 yılında vizyona giren "Babam ve Oğlum" filmindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Ege Tanman'ın son hali görenleri şaşırttı.

Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'u kimdir? Ece Alton değişimiyle herkesi şaşırttı!

Türk halkı Ege Tanman'ı Kınalı Kar dizisi ile tanıdı. Kınalı Kar adlı dizide Efe rolünü oynadı.

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