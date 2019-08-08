Garip filminin Fatoş'u Ece Alton kimdir? Ece Alton değişimiyle herkesi şaşırttı!

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Garip filminde Ece Alton minik Fatoş karakteriyle hafızalara kazandı. Fatoş karakterine hayat veren Ece Alton bizi o dönem hem güldürmüş hem de ağlatmıştı. Ece Alton daha sonra da ortalardan kaybolmuştu. Filmin yayınlandığı dönem adından söz ettiren Ece Alton'un fotoğrafı ortaya çıktı. Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında olan Garip'te, küçük sevimli kız Fatoş'u canlandıran Ece Alton'un son halini görmeye hazır mısınız?

08.08.2019 20:48 - Son Güncelleme: 08.08.2019 20:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





