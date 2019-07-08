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Garip filminin Fatoş'u Ece Alton kimdir? Kemal Sunal ile aynı filmde rol alan minik Fatoş'un inanılmaz değişimi şok etti

Yeşilçam filmlerinin gülen yüzü Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 1986 yapımı Garip filminde minik Fatoş karakterine hayat veren Ece Alton daha sonra ortalardan kaybolmuştu. Filmin yayınlandığı dönem adından en çok söz ettiren Ece Alton şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında olan Garip'te, küçük sevimli kız Fatoş'u canlandıran Ece Alton'un son halini görmeye hazır mısınız?

08.07.2019 20:27 - Son Güncelleme: 08.07.2019 20:28
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton kimdir? Kemal Sunal ile aynı filmde rol alan minik Fatoş'un inanılmaz değişimi şok etti

İşte bir dönem ekranlarda olan isimlerin inanılmaz değişimleri...

Garip filminin Fatoş'u Ece Alton kimdir? Kemal Sunal ile aynı filmde rol alan minik Fatoş'un inanılmaz değişimi şok etti

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

Garip filminin Fatoş'u Ece Alton kimdir? Kemal Sunal ile aynı filmde rol alan minik Fatoş'un inanılmaz değişimi şok etti

Kapıcılar Kralı filmi Film, 14. Antalya Film Festivali'nde ödül yağmuruna tutulmuştu.

Garip filminin Fatoş'u Ece Alton kimdir? Kemal Sunal ile aynı filmde rol alan minik Fatoş'un inanılmaz değişimi şok etti

Zeki Ökten "En Başarılı Yönetmen"

Kemal Sunal'da "En Başarılı Erkek Oyuncu" ödüllerini aldığı Kapıcılar Kralı filmi festivalde "En İyi 2. Film" ödülünü de kazanmıştı.

Garip filminin Fatoş'u Ece Alton kimdir? Kemal Sunal ile aynı filmde rol alan minik Fatoş'un inanılmaz değişimi şok etti

Kapıcı Seyit'in (Kemal Sunal) oğlu İbram'ın canlandıran Hüsnü Yıldız ile ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.

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