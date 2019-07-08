Garip filminin Fatoş'u Ece Alton kimdir? Kemal Sunal ile aynı filmde rol alan minik Fatoş'un inanılmaz değişimi şok etti

Yeşilçam filmlerinin gülen yüzü Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 1986 yapımı Garip filminde minik Fatoş karakterine hayat veren Ece Alton daha sonra ortalardan kaybolmuştu. Filmin yayınlandığı dönem adından en çok söz ettiren Ece Alton şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında olan Garip'te, küçük sevimli kız Fatoş'u canlandıran Ece Alton'un son halini görmeye hazır mısınız?

08.07.2019 20:27 - Son Güncelleme: 08.07.2019 20:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





