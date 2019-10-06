Gamze Topuz ile Tümer Metin’in son paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü

GAMZE TOPUZ KİMDİR?

8 Ekim 1983 yılında Adana'da dünyaya gelen Gamze Topuz, Bilgi Üniversitesi TV-Gazetecilik bölümü mezunudur. Yaklaşık 10 yaşından beri ata binen Gamze Topuz hala bu hobisine devam etmektedir. Ayrıca Ümit Kantarcılar evlenmiştir. Bu evliliğinden Elis Naz isminde bir kız çocuğu vardır. Gamze Topuz, Ümit Kantarcılar ile geçtiğimiz Ağustos ayında boşanmıştır. Ekranlarda ilk olarak 2004 yılında En iyi Arkadaşım dizisinde Banu rolü ile tanıştık Gamze Topuz ile. Doktorlar dizinde de yer alan Gamze Topuz son olarak 2013 yılında Benzemez Kimse Sana yarışması ile karşımıza çıkmıştır. Gamze Topuz, Ümit Kantarcılar çifti Ben Bilmem Eşim Bilir Ünlüler'de 14 nisan günü yarışmışlardır.