Gamze Topuz ile Tümer Metin’in son paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü
Eski ünlü futbolcu Tümer Metin ile oyuncu sevgilisi Gamze Topuz'den aşk paylaşımı sosyal medyanın gündemine düştü. Tümer Metin-Gamze Topuz aşkı tam gaz devam ediyor. Uzun süredir beraber olan çiftten Tümer Metin, sevgilisiyle yer aldıkları bir kareyi sosyal medyada "Birini tüm hücrelerinle özlemek ile başlıyor bütün hikaye" notuyla paylaştı. Topuz da aynı kareye "Kalbim" mesajını yazdı. 8 Ekim 1983 yılında Adana'da dünyaya gelen Gamze Topuz, Bilgi Üniversitesi TV-Gazetecilik bölümü mezunudur. Yaklaşık 10 yaşından beri ata binen Gamze Topuz hala bu hobisine devam etmektedir. İşte Gamze Topuz ve sevgilisi Tümer Metin ve diğer ünlü çiftler… İşte birbirinden ünlü oyuncuların gördüğünüzde sizi çok şaşırtacak eşleri...
Eski futbolcu Tümer Metin ile oyuncu sevgilisi Gamze Topuz, Instagram hesaplarından romantik bir fotoğraflarını paylaştı. Uzun süredir beraber olan çiftten Tümer Metin, sevgilisiyle yer aldıkları bir kareyi sosyal medyada "Birini tüm hücrelerinle özlemek ile başlıyor bütün hikaye" notuyla paylaştı. Gamze Topuz da aynı kareye "Kalbim" mesajını yazdı. Tümer Metin ile Gamze Topuz'un Instagram'dan daha önce paylaştığı fotoğrafla yürekleri ağıza getirmişlerdi. Ünlü çift sosyal medyadan aşklarını paylaşmaktan çekinmiyorlar. Aşlarını, şiirlerle aşk dolu sözlerle doludizgin paylaşıyorlar.
Daha önce paylaştıkları fotoğrafla hem şaşırtmış hem de birbirilerine ne kadar güvendiklerini göstermişlerdi. Gamze Topuz, sevgilisiyle yer aldığı kareyi "Güvenebildiğin kadar seversin... Teslim olduğun kadar da ait!" notuyla yayınlamıştı. İşte Gamze Topuz ile sevgilisi Tümer Metin'in aşk dolu yeni paylaşımları…
GAMZE TOPUZ KİMDİR?
8 Ekim 1983 yılında Adana'da dünyaya gelen Gamze Topuz, Bilgi Üniversitesi TV-Gazetecilik bölümü mezunudur. Yaklaşık 10 yaşından beri ata binen Gamze Topuz hala bu hobisine devam etmektedir. Ayrıca Ümit Kantarcılar evlenmiştir. Bu evliliğinden Elis Naz isminde bir kız çocuğu vardır. Gamze Topuz, Ümit Kantarcılar ile geçtiğimiz Ağustos ayında boşanmıştır. Ekranlarda ilk olarak 2004 yılında En iyi Arkadaşım dizisinde Banu rolü ile tanıştık Gamze Topuz ile. Doktorlar dizinde de yer alan Gamze Topuz son olarak 2013 yılında Benzemez Kimse Sana yarışması ile karşımıza çıkmıştır. Gamze Topuz, Ümit Kantarcılar çifti Ben Bilmem Eşim Bilir Ünlüler'de 14 nisan günü yarışmışlardır.
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