Gamze Topuz eski futbolcu Tümer Metin ile 6 yıldır aşk yaşıyor! Sosyal medyadan haykırdı Gamze Topuz ve sevgilisine ünlülerden yorum yağdı
Gamze Topuz eski futbolcu Tümer Metin ile 6 yıldır aşk yaşıyor! Sosyal medyadan ilişkilerinin yıl dönümünü kutlayan Gamze Topuz'un Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Sevgilisi ile peş peşe fotoğraflar paylaşarak altına romantik bir not düşen Gamze Topuz'a ünlü isimlerden yorum yağdı. 47 yaşındaki eski futbolcu Tümer Metin ile kendisinden 10 yaş küçük olan oyuncu Gamze Topuz kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.
27.12.2021 14:00
- Son Güncelleme: 27.12.2021 14:00
''BUGÜN 6 YIL OLDU SEVDİĞİM"
Gamze Topuz eski futbolcu Tümer Metin ile 6 yıldır aşk yaşıyor! Sosyal medyadan aşkını haykıran Gamze'ye ünlülerden yorum yağdı...
Gamze Topuz ile Tümer Metin birlikteliklerinin 6'ncı yılını kutladı. Yıldönümlerinde birlikte çekilen karelerini Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu altına şu romantik notu düştü...
Dört yıl aşk yaşayıp, 2014 yılında evlendiği ve 2016 yılında boşandığı meslektaşı Ümit Kantarcılar ile evliliğinden Elis Naz adında bir kızı olan Gamze Topuz, sevgilisi Tümer Metin ile ilgili evlilik sorularına daha önce şu cevabı vermişti: