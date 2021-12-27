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Haberler Magazin Gamze Topuz eski futbolcu Tümer Metin ile 6 yıldır aşk yaşıyor! Sosyal medyadan haykırdı Gamze Topuz ve sevgilisine ünlülerden yorum yağdı

Gamze Topuz eski futbolcu Tümer Metin ile 6 yıldır aşk yaşıyor! Sosyal medyadan haykırdı Gamze Topuz ve sevgilisine ünlülerden yorum yağdı

Gamze Topuz eski futbolcu Tümer Metin ile 6 yıldır aşk yaşıyor! Sosyal medyadan ilişkilerinin yıl dönümünü kutlayan Gamze Topuz'un Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Sevgilisi ile peş peşe fotoğraflar paylaşarak altına romantik bir not düşen Gamze Topuz'a ünlü isimlerden yorum yağdı. 47 yaşındaki eski futbolcu Tümer Metin ile kendisinden 10 yaş küçük olan oyuncu Gamze Topuz kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.

27.12.2021 14:00 - Son Güncelleme: 27.12.2021 14:00
Gamze Topuz eski futbolcu Tümer Metin ile 6 yıldır aşk yaşıyor! Sosyal medyadan haykırdı Gamze Topuz ve sevgilisine ünlülerden yorum yağdı

''BUGÜN 6 YIL OLDU SEVDİĞİM"

Gamze Topuz eski futbolcu Tümer Metin ile 6 yıldır aşk yaşıyor! Sosyal medyadan aşkını haykıran Gamze'ye ünlülerden yorum yağdı...

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Gamze Topuz eski futbolcu Tümer Metin ile 6 yıldır aşk yaşıyor! Sosyal medyadan haykırdı Gamze Topuz ve sevgilisine ünlülerden yorum yağdı

Gamze Topuz ile Tümer Metin birlikteliklerinin 6'ncı yılını kutladı. Yıldönümlerinde birlikte çekilen karelerini Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu altına şu romantik notu düştü...

Gamze Topuz eski futbolcu Tümer Metin ile 6 yıldır aşk yaşıyor! Sosyal medyadan haykırdı Gamze Topuz ve sevgilisine ünlülerden yorum yağdı

''Bugün 6 yıl oldu sevdiğim
İlk gün gibi ama
Daha aklı başında
Daha sağlam seviyorum seni
Sen nereye bakarsan
Ben ordayım''

Gamze Topuz eski futbolcu Tümer Metin ile 6 yıldır aşk yaşıyor! Sosyal medyadan haykırdı Gamze Topuz ve sevgilisine ünlülerden yorum yağdı

Topuz'un aşk dolu paylaşımlarına sosyal medyada yüzlerce beğeni ve yorum geldi. Topuz, 'hayattaki en büyük şansım' dediği sevgilisi Metin Tümer'e olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gamze Topuz eski futbolcu Tümer Metin ile 6 yıldır aşk yaşıyor! Sosyal medyadan haykırdı Gamze Topuz ve sevgilisine ünlülerden yorum yağdı

Dört yıl aşk yaşayıp, 2014 yılında evlendiği ve 2016 yılında boşandığı meslektaşı Ümit Kantarcılar ile evliliğinden Elis Naz adında bir kızı olan Gamze Topuz, sevgilisi Tümer Metin ile ilgili evlilik sorularına daha önce şu cevabı vermişti:

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