Gamze Özçelik'ten yüreklere dokunan paylaşım "Seni hep seveceğim" Kaldığı yerden devam eden Gamze Özçelik bu kez...

Merkez üssü Kahramanmmaraş olan ve tüm Türkiye'nin yüreğini yakan depremler sonrası kolları sıvayan isimlerden biri de Gamze Özçelik olmuştu. Son dönemde yaptığı yardım çalışmalarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özçelik o paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.