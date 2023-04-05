Gamze Özçelik'ten "En mutlu günlerim hep seninle" paylaşımı! Deniz Akkaya'nın yere göğe sığdıramadığı Gamze Özçelik kaldığı yerden devam
Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Gamze Özçelik aynı dizide Murat rolüyle izleyici karşısına çıkan Uğur Pektaş ile 2008 yılında evlendi. 2011'de yollarını ayıran çiftin, bu evlilikten Murathan adında bir oğlu oldu. 6 Şubat deprem felaketi sonrası, depremden etkilenen iller için kolları sıvayan Gamze Özçelik'in son paylaşımı yine sosyal medyanın gündeminde.
05.04.2023 08:38 - Son Güncelleme: 05.04.2023 08:38
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Yaşanan deprem felaketi sonrası herkes canla başla çalışırken Gamze Özçelik de afet bölgesinde kurucusu olduğu dernek ile depremzedelere yardım için seferber oldu.
Arka Sokaklar dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik, kısa sürede dünyaevine girdi.