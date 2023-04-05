RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Gamze Özçelik'ten "En mutlu günlerim hep seninle" paylaşımı! Deniz Akkaya'nın yere göğe sığdıramadığı Gamze Özçelik kaldığı yerden devam

Gamze Özçelik'ten "En mutlu günlerim hep seninle" paylaşımı! Deniz Akkaya'nın yere göğe sığdıramadığı Gamze Özçelik kaldığı yerden devam

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Gamze Özçelik aynı dizide Murat rolüyle izleyici karşısına çıkan Uğur Pektaş ile 2008 yılında evlendi. 2011'de yollarını ayıran çiftin, bu evlilikten Murathan adında bir oğlu oldu. 6 Şubat deprem felaketi sonrası, depremden etkilenen iller için kolları sıvayan Gamze Özçelik'in son paylaşımı yine sosyal medyanın gündeminde.

05.04.2023 08:38 - Son Güncelleme: 05.04.2023 08:38
Gamze Özçelik’ten En mutlu günlerim hep seninle paylaşımı! Deniz Akkaya’nın yere göğe sığdıramadığı Gamze Özçelik kaldığı yerden devam

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Yaşanan deprem felaketi sonrası herkes canla başla çalışırken Gamze Özçelik de afet bölgesinde kurucusu olduğu dernek ile depremzedelere yardım için seferber oldu.

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Gamze Özçelik’ten En mutlu günlerim hep seninle paylaşımı! Deniz Akkaya’nın yere göğe sığdıramadığı Gamze Özçelik kaldığı yerden devam

Arka Sokaklar dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik, kısa sürede dünyaevine girdi.

Gamze Özçelik’ten En mutlu günlerim hep seninle paylaşımı! Deniz Akkaya’nın yere göğe sığdıramadığı Gamze Özçelik kaldığı yerden devam

3 yıllık evliliklerini 2011 yılında sonlandıran ikili boşanmanın ardından sanat dünyasından elini eteğini çekti.

Gamze Özçelik’ten En mutlu günlerim hep seninle paylaşımı! Deniz Akkaya’nın yere göğe sığdıramadığı Gamze Özçelik kaldığı yerden devam

Deprem sonrası bölgeye giden ve depremzedelere yemek dağıtan Özçelik, sevenlerinin takdirini kazandı.

Gamze Özçelik’ten En mutlu günlerim hep seninle paylaşımı! Deniz Akkaya’nın yere göğe sığdıramadığı Gamze Özçelik kaldığı yerden devam

"İSTİKRARLI UZUN BİR YOL"

"Ümit etmekten vazgeçme" diyen Gamze Özçelik'i Deniz Akkaya paylaşmıştı.

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