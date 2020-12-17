Gamze Özçelik'in oğlu Murathan ve babası Uğur Pektaş sosyal medyada 'harikasınız' dedirtiyor! Arka Sokaklar'ın eski yıldızları...
Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu sosyal medya gündeminde. Uğur Pektaş, oğlu Murat Han'lı paylaşımlarıyla sosyal medyada 'harikasınız' dedirtiyor. İşte Arka Sokaklar'ın eski oyuncuları Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan başta olmak üzere ünlülerin çocukları...
17.12.2020 13:36
- Son Güncelleme: 17.12.2020 13:36
Gamze Özçelik'in oğlu Murathan ve babası Uğur Pektaş sosyal medyada 'harikasınız' dedirtiyor! Survivor 2020'den sakatlığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Arka Sokaklar'ın da eski oyuncusu Uğur Pekteş, Gamze Özçelik ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu olan Murathan'la yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
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