Gamze Özçelik'in oğlu Murathan ve babası Uğur Pektaş sosyal medyada 'harikasınız' dedirtiyor! Arka Sokaklar'ın eski yıldızları...

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu sosyal medya gündeminde. Uğur Pektaş, oğlu Murat Han'lı paylaşımlarıyla sosyal medyada 'harikasınız' dedirtiyor. İşte Arka Sokaklar'ın eski oyuncuları Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan başta olmak üzere ünlülerin çocukları...