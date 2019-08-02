Gamze Özçelik'in oğlu herkesi şaşırttı! Arka Sokaklar'ın bir zamanlar yıldızıydı...

Arka Sokaklar dizisinin eski oyuncusu Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıkça söz ettiriyor. Arka Sokaklar dizisinin eski yıldızı Gamze Özçelik son zamanlarda sürekli olarak gündeme gelmeye başladı. Bu bağlamda biz de araştırma yaptık. Ekranlardan uzaklaşan Gamze Özçelik kendini Afrika'daki fakir ailelere yardım etmeye verdi. Türkiye'nin adını Afrika'da duyurmaya idame eden Gamze Özçelik, Instagram paylaşımları ile çok konuşuluyor. Oğlu ile fotoğraf paylaşan Gamze Özçelik beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Gamze Özçelik'in oğlu ve diğer ünlü adların çocukları. Asıl adı Zeynep Gamze Özçelik olan genç oyuncu Umuda Koşanlar Derneği'nin Kurucu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

02.08.2019 16:02 - Son Güncelleme: 02.08.2019 16:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





