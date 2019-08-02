Gamze Özçelik'in oğlu herkesi şaşırttı! Arka Sokaklar'ın bir zamanlar yıldızıydı...
Arka Sokaklar dizisinin eski oyuncusu Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıkça söz ettiriyor. Arka Sokaklar dizisinin eski yıldızı Gamze Özçelik son zamanlarda sürekli olarak gündeme gelmeye başladı. Bu bağlamda biz de araştırma yaptık. Ekranlardan uzaklaşan Gamze Özçelik kendini Afrika'daki fakir ailelere yardım etmeye verdi. Türkiye'nin adını Afrika'da duyurmaya idame eden Gamze Özçelik, Instagram paylaşımları ile çok konuşuluyor. Oğlu ile fotoğraf paylaşan Gamze Özçelik beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Gamze Özçelik'in oğlu ve diğer ünlü adların çocukları. Asıl adı Zeynep Gamze Özçelik olan genç oyuncu Umuda Koşanlar Derneği'nin Kurucu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?
Asıl adı Zeynep Gamze Özçelik olan genç oyuncu Umuda Koşanlar Derneği'nin Kurucu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Özçelik 26 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da doğmuştur. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir.
Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır.'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Zeynep karakterini canlandırdı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi ve birçok özel gecenin sunumunu yaptı.
Şu an Ben Buradan Atlarım adlı yarışma programını sunmaktadır. 19 Haziran 2008 tarihinde Uğur Pektaş ile Büyükada'da evlendi. Çift 2011 yılında boşandı.Filmografi Hırsız Var! 2004 Dizi Eyvah Kızım Büyüdü, 1999 Cinler ve Periler, 2001 Tatlı Hayat, 2001 Serseri, 2003 Düşler ve Gerçekler, 2005 Savcının Karısı, 2005 Arka Sokaklar, 2006-2009,2011-2013 Canan, 2011 Fatih (TV dizisi) 2013 Böyle Bitmesin 2013 (Konuk Oyuncu 48 Bölüm)Mehmetçik Kûtulamâre 2018-Tiyatro Seni Seviyorum, 2006
Arka Sokaklar adlı dizinin eski oyuncularından Gamze Özçelik, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Özçelik bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş ile barışmış ve sosyal medya paylaşımları ile çok konuşulmuştu. Gamze Özçelik şimdi de oğlu ile paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı. İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen çocukları...