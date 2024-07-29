Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri şaşırttı! Şöhret hayatından elini çeken Arka Sokaklar'ın eski yıldızı çok konuşuluyor...

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde yer alan Gamze Özçelik'in Reshad Strik ile sürpriz evliliği magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Instagram'da 1,8 milyon takipçisi bulunan Gamze Özçelik, son olarak kız kardeşi ile olan benzerliğiyle gündem oldu. Gamze Özçelik ve kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı...
Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde yer alan Gamze Özçelik'in Reshad Strik ile sürpriz evliliği magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Instagram'da 1,8 milyon takipçisi bulunan Gamze Özçelik, son olarak kız kardeşi ile olan benzerliğiyle gündem oldu. Gamze Özçelik ve kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı...
Umuda Koşanlar Derneği'ni kurucusu olan Gamze Özçelik, Arka Sokak dizisinde kariyerinin zirvesini yaşarken bir anda her şeyden elini eteğini çekip maneviyata yöneldi.
Özel hayatını gözlerden uzak süren Gamze Özçelik, uzun zaman sonra evlilik haberleriyle gündem oldu. Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile nikah masasına oturdu. İkilinin sürpriz evliliği herkesi şaşkına çevirdi.