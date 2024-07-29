Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri şaşırttı! Şöhret hayatından elini çeken Arka Sokaklar'ın eski yıldızı çok konuşuluyor...

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde yer alan Gamze Özçelik'in Reshad Strik ile sürpriz evliliği magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Instagram'da 1,8 milyon takipçisi bulunan Gamze Özçelik, son olarak kız kardeşi ile olan benzerliğiyle gündem oldu. Gamze Özçelik ve kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı...