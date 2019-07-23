Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri şaşırttı! Arka Sokaklar'ın eski yıldızı çok konuşuluyor...
Bir dönem Arka Sokaklar dizisi ile ekranlara damgasını vuran ancak daha sonra elini eteğini çeken Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiriyor. Hayat tarzını değiştiren, boşandığı eşi Uğur Pektaş ile yeniden hayatını birleştiren Gamze Özçelik'in son hali yakından takip ediliyor. Gamze Özçelik, tesettüre girerek mütedeyyin bir çizgiyi benimsemişti. Gamze Özçelik'in kendisine çok benzeyen kız kardeşi Meltem Özçelik ilk kez fotoğraflandı. İşte Gamze Özçelik'in kardeşi...
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri Gülşen Bubikoğlu. Gençliği döneminde pek çok izleyiciyi ekrana bağlayan Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen güzelliğini koruyor. Gülşen Bubikoğlu şu sıralar ekranlarda görünmese dahi hakkında pek çok yine de merak ediliyor. Gülşen Bubikoğlu'nun öyle ünlü bir isimle akrabalığı çıktı ki şaşırmamak elde değil. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin akrabaları.