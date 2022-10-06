Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'tan hayranlarına müjde! Arka Sokaklar'ın komiser Murat'ıydı: "6.5 yıl sonra geri dönüyor"
Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'tan hayranlarına müjde; 6.5 yıl sonra geri dönüyor... Arka Sokaklar'ın komiser Murat'ıydı... Dizide tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikili bambaşka hayatlar kurdu, ekranlardan elini eteğini çekti. Son dönemde Instagraö paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Uğur Pektaş'a "Arka Sokalar'a geri dön" çağrısı yapılıyordu hayranları tarafından. Sonunda beklenen haber geldi.
6.5 YIL SONRA EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR
Arka Sokaklar'ın komiser Murat'ıydı, kararını verdi! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'tan hayranlarına müjde geldi.
Hem Survivor hem de Arka Sokaklar dizisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Uğur Pektaş Gamze Özçelik ile boşandıktan sonra gözlerden uzak bir hayat sürmeye başlamıştı. Son olarak maneviyata yöneldiği bilinen Pektaş, yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze töreninde ortaya çıkmıştı.
UĞUR PEKTAŞ'IN YENİ DİZİSİ
Uğur Pektaş, 6.5 yıl aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Pektaş, dijital platform için hazırlanan 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' adlı projede rol alacak.
2006 yılında Arka Sokaklar dizisinde rol almasının ardından inzivaya çekilen ve son olarak geçtiğimiz haftalarda Ömer Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde objektiflere yansımıştı.