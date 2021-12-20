Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'a 'geri dön' çağrısı! Eski Survivor yarışmacısına yorum yağdı sosyal medya çalkalandı
Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'a 'geri dön' çağrısı! Eski Survivor yarışmacısına yorum yağdı sosyal medya çalkalandı... Survivor 2005 sezonuyla yıldızı parlayan ve Arka Sokaklar dizisinde bir dönem rol alan Uğur Pektaş'ın 2020 Survivor macerası çabuk bitmişti. Bir dönem Gamze Özçelik ile evli olan ünlü oyuncu gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın Instagram paylaşımıyla Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosu resmen ortaya çıkmıştı. Kadrolar açıklanmış olsa da Uğur Pektaş'ın eski pozlarına yorum yağıyor.
20.12.2021 11:51
- Son Güncelleme: 20.12.2021 11:51
Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'a 'geri dön' çağrısı! Eski Survivor yarışmacısına yorum yağdı, sosyal medya çalkalandı...
Arka Sokaklar dizisinde bir dönem rol alan Uğur Pektaş'ın 2020 Survivor macerası çabuk bitmişti. Bir dönem Gamze Özçelik ile evli olan ünlü oyuncu gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.
Sakatlık sebebiyle yarışmadan ayrılan oyuncunun Survivor All Star'a gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Survivor All Star kadrosu açıklansa da sosyal medyada zaman zaman Uğur Pektaş'ın yarışmaya dönüş yapabileceği iddiaları dolaşıyor.
Survivor All Star kadrosu belli oldu. Ilıcalı, Survivor 2022 Ünlüler ve Gönüllüler takımlarını Instagram'dan açıkladı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasından kısa süre sonra Alişan'dan da bir paylaşım geldi.