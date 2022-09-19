Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş sitem etti! 3 yıl evli kalmışlardı: "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

"Çoook derinlere gömdüğün vicdanının kulağıyla dinleyesin istersen ve yapabilirsen eğer...Modadır ya paylaşırız orada burada yediğimizi, içtiğimizi, gittiğimiz yerleri, eşimizin en mahrem görüntülerini...Neden paylaşıyorum demez paylaşan kişi, sadece rapor verir gibi o anını nakleder birilerine...İçindeki hangi boşluk bunu yaptırır... Sence? Oysaki yediğin, içtiğin bedenin, zihnin içindi...Eşinin, ailenin en mahrem halleri kalbiniz için ruhunuz içindi..."dedi.