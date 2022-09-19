Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş sitem etti! 3 yıl evli kalmışlardı: "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."
Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş sitem etti! 3 yıl evli kalmışlardı... Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikili bambaşka hayatlar kurdu, ekranlardan elini eteğini çekti. Uğur Pektaş, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medyada eşlerinin mahrem görüntülerini paylaşanlara sitem eden Uğur Pektaş bakın neler söyledi.
19.09.2022 09:19 - Son Güncelleme: 19.09.2022 09:19
2006 yılında Arka Sokaklar dizisinde rol almasının ardından inzivaya çekilen ve son olarak geçtiğimiz hafta Ömer Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde objektiflere yansıyan ünlü oyuncu Uğur Pektaş, paylaşımıyla dikkat çekti.
"Çoook derinlere gömdüğün vicdanının kulağıyla dinleyesin istersen ve yapabilirsen eğer...Modadır ya paylaşırız orada burada yediğimizi, içtiğimizi, gittiğimiz yerleri, eşimizin en mahrem görüntülerini...Neden paylaşıyorum demez paylaşan kişi, sadece rapor verir gibi o anını nakleder birilerine...İçindeki hangi boşluk bunu yaptırır... Sence? Oysaki yediğin, içtiğin bedenin, zihnin içindi...Eşinin, ailenin en mahrem halleri kalbiniz için ruhunuz içindi..."dedi.